Acuchillan y muere un aficionado del Nantes de la liga francesa

Este sábado, un aficionado del Nantes de la primer división francesa fue apuñalado por la espalda y lamentablemente perdió la vida, previo al choque liguero celebrado en su estadio Beaujoire ante el Niza.

El club informó a través de un comunicado que la víctima es un joven de 31 años y que en un principio, fue ingresado de gravedad al hospital, pero los doctores no pudieron estabilizarlo.

"Los servicios de la Fiscalía francesa nos han informado de que se ha abierto una investigación por homicidio voluntario. Varias audiciones de testigos se han producido durante la última noche", señaló el Club Nantes, al mismo tiempo que manifestó las condolencias a la familia de la víctima.

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El Club Nantes lamenta el fallecimiento de la víctima

"El club deplora que una persona haya perdido la vida en esas circunstancias", agregó la institución.

De acuerdo con el diario de ese país L'Équipe, el joven era un integrante del grupo ultra Brigade Loire y el autor de la acuchillada habría sido probablemente el conductor de un vehículo que transportaba a aficionados del Niza.