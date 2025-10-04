De luto: Muere Dos Santos, exestrella del Club América

El mundo del fútbol está de luto pues este viernes 3 de octubre del 2025, se confirmó el fallecimiento de Eduardo Antônio dos Santos. Una leyenda del Club América y del fútbol brasileño que dejó su huella en el futbol mexicano.

La noticia la dio a conocer el conjunto del Palmeiras, equipo en el que se formó y pudo jugar profesionalmente cuatro años, logrando marcar 44 goles en 188 partidos disputados.

Com profunda tristeza, recebemos a notícia do falecimento, aos 58 anos, de Eduardo Antônio dos Santos, o Edu Manga, ídolo da torcida do Palmeiras nos anos 1980. Formado nas categorias de base do clube, pelo qual atuou profissionalmente de 1985 a 1989, o meia fez 44 gols em 188… pic.twitter.com/K66abICCym — SE Palmeiras (@Palmeiras) October 3, 2025

Edu dos Santos falleció a los 58 años, diferentes medios han detallado que su muerte fue por complicaciones renales que llevaba enfrentando en los últimos meses.

El paso de Eduardo Antônio dos Santos por el América

dos Santos fue un jugador clave en el América. Jugó en el equipo por dos años en el que logró contribuir con 8 goles y 12 asistencias. Es recordado por su calidad, su visión, sus regates y la gran asistencia de rabona que consiguió en semifinales en el Clásico Nacional.

El conjunto de Coapa mandó sus condolencias en sus redes sociales para toda su familia y amigos del futbolista.

El Club América lamenta el sensible fallecimiento de Eduardo Antonio Dos Santos “Edu”, leyenda del Club. Expresemos nuestra más sentidas condolencias y nos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos. Q. E. P. D. pic.twitter.com/P1k6j63TX2 — Club América (@ClubAmerica) October 3, 2025

De igual forma, Zague aprovechó para mandar un mensaje de despedida para su ex compañero en sus redes sociales.