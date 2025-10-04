deportes
Noticias
Azteca Deportes
Fut Azteca
Liga MX
Nota

De luto: Muere Dos Santos, exestrella del Club América

Las redes sociales dieron a conocer el sensible fallecimiento del brasileño Eduardo Antônio dos Santos, ex futbolista del América

Escudo del América
Iván Vilchis
Liga MX
El mundo del fútbol está de luto pues este viernes 3 de octubre del 2025, se confirmó el fallecimiento de Eduardo Antônio dos Santos. Una leyenda del Club América y del fútbol brasileño que dejó su huella en el futbol mexicano.

La noticia la dio a conocer el conjunto del Palmeiras, equipo en el que se formó y pudo jugar profesionalmente cuatro años, logrando marcar 44 goles en 188 partidos disputados.

Edu dos Santos falleció a los 58 años, diferentes medios han detallado que su muerte fue por complicaciones renales que llevaba enfrentando en los últimos meses.

El paso de Eduardo Antônio dos Santos por el América

dos Santos fue un jugador clave en el América. Jugó en el equipo por dos años en el que logró contribuir con 8 goles y 12 asistencias. Es recordado por su calidad, su visión, sus regates y la gran asistencia de rabona que consiguió en semifinales en el Clásico Nacional.

El conjunto de Coapa mandó sus condolencias en sus redes sociales para toda su familia y amigos del futbolista.

De igual forma, Zague aprovechó para mandar un mensaje de despedida para su ex compañero en sus redes sociales.

Club América
