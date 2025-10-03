Allan Saint-Maximin reveló que el Club América no es su prioridad: ¿por qué?

Allan Saint-Maximin reveló que el Club América no es su prioridad como muchos esperaban, pues para él lo más importante son sus hijos, la familia, que esta semana acaba de crecer con la llegada de un integrante más, el cual es mexicano y en un futuro, por qué no, pueda vestir la playera de la Selección Nacional.

La estrella del futbol mexicano, cuyo valor es casi el doble que el de un club de México , habló en una entrevista sobre cómo fue su llegada a América y qué fue lo que le motivo para tomar tal decisión, ya que el francés tenía ofertas de diferentes clubes del mundo.

Club América Allan Saint-Maximin declaró que su prioridad no es el América, sino sus hijos

“Tuve muchas ofertas de clubes europeos, pero quiero estar en un equipo que realmente me quiera, un club orientado a la familia. Yo soy muy familiar y mi prioridad son mis hijos”, mencionó Saint-Maximin.

TE PUEDE INTERESAR:



El respaldo del Club América a Allan Saint-Maximin

Allan Saint-Maximin afirmó que desde el primer momento en que arribó a México, América lo respaldó y hasta el momento le ha cumplido las cosas que le prometieron. “Me demostraron que no estoy solo y que puedo contar con ellos. Espero que esto continúe durante mucho tiempo”, concluyó el futbolista.

Los números de Allan Saint-Maximin con América

Allan Saint-Maximin llegó a América cuando el Apertura 2025 ya había arrancado, pese a ello, se puso a punto para comenzar su nueva aventura en México. De acuerdo con estadísticas de BeSoccer, el francés suma 2 goles y una asistencia en 6 partidos disputados, así como 2 tarjetas amarillas.

Saint-Maximin lleva la mitad de anotaciones que marcó con su último equipo, Fenerbahçe, con el cual rompió la red en 4 ocasiones en 31 partidos que jugó en diferentes torneos, como la Liga y Copa Turca, así como la Europa League y la fase previa de la Champions League.