deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Fut Azteca
Liga MX
Nota

Allan Saint-Maximin reveló que el Club América no es su prioridad: ¿por qué?

La gran estrella del conjunto de Coapa habló sobre su llegada a México y dejó muy en claro que su prioridad no es el club, sino algo más importante

Allan Saint-Maximin reveló que el Club América no es su prioridad: ¿por qué?
Club América
Allan Saint-Maximin reveló que el Club América no es su prioridad: ¿por qué?
José Alejandro
Liga MX
Compartir

Allan Saint-Maximin reveló que el Club América no es su prioridad como muchos esperaban, pues para él lo más importante son sus hijos, la familia, que esta semana acaba de crecer con la llegada de un integrante más, el cual es mexicano y en un futuro, por qué no, pueda vestir la playera de la Selección Nacional.

La estrella del futbol mexicano, cuyo valor es casi el doble que el de un club de México , habló en una entrevista sobre cómo fue su llegada a América y qué fue lo que le motivo para tomar tal decisión, ya que el francés tenía ofertas de diferentes clubes del mundo.

Allan Saint-Maximin América
Club América
Allan Saint-Maximin declaró que su prioridad no es el América, sino sus hijos

“Tuve muchas ofertas de clubes europeos, pero quiero estar en un equipo que realmente me quiera, un club orientado a la familia. Yo soy muy familiar y mi prioridad son mis hijos”, mencionó Saint-Maximin.

TE PUEDE INTERESAR:

El respaldo del Club América a Allan Saint-Maximin

Allan Saint-Maximin afirmó que desde el primer momento en que arribó a México, América lo respaldó y hasta el momento le ha cumplido las cosas que le prometieron. “Me demostraron que no estoy solo y que puedo contar con ellos. Espero que esto continúe durante mucho tiempo”, concluyó el futbolista.

Los números de Allan Saint-Maximin con América

Allan Saint-Maximin llegó a América cuando el Apertura 2025 ya había arrancado, pese a ello, se puso a punto para comenzar su nueva aventura en México. De acuerdo con estadísticas de BeSoccer, el francés suma 2 goles y una asistencia en 6 partidos disputados, así como 2 tarjetas amarillas.

Saint-Maximin lleva la mitad de anotaciones que marcó con su último equipo, Fenerbahçe, con el cual rompió la red en 4 ocasiones en 31 partidos que jugó en diferentes torneos, como la Liga y Copa Turca, así como la Europa League y la fase previa de la Champions League.

Club América
Futbolistas extranjeros
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

José Alejandro

×
×