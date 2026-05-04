Muere Eduardo Lamazón, icono de La Casa del Boxeo; TV Azteca lamenta su fallecimiento

Luto en el mundo del boxeo y en todo el ámbito deportivo, Don Eduardo Lamazón falleció a los 70 años de edad dejando un hueco gigantesco en nuestros corazones. El icónico personaje de las transmisiones del Team Box Azteca perdió la vida, sin embargo, será recordado por todo su legado dentro y fuera del cuadrílatero.

Referee, compañero, personaje, amigo e integrante importante de la familia de TV Azteca Deportes fue un pilar en las transmisiones de nuestras veladas boxísticas y siempre será recordado por sus míticas calificaciones de round tras round. Con esta triste noticia, toda la familia de TV Azteca Deportes y el gremio del mundo del boxeo le dice adiós a uno de los suyos y un personaje que será recordado, pero no olvidado.

Las transmisiones no serán lo mismo sin el famoso 'Don Lama, Lama, Lamita', pero, será cuestión nuestra en recordarlo, respetarlo y despedirlo como lo merece una persona de su altura. Desde lo más profundo de nuestros corazones mandamos un abrazo grande a familia, amigos y gente cercana a Don Eduardo Lamazón y deseamos pronta resignación.