ÚLTIMA HORA: Muere leyenda de Rayados de Monterrey

Este viernes 3 de abril del 2026, se dio a conocer el sensible fallecimiento de una leyende Rayados de Monterrey. El exjugador Ubirajara Chagas mejor conocido como "Bira" terminó perdiendo la vida a los 82 años de edad.

Ubirajara Chagas, ex jugador de Rayados en la década de los 60s y 70s, falleció a los 82 años de edad. pic.twitter.com/f4pwnpFO0Y — Goles y Cifras Oficial (@golesycifrasmx) April 3, 2026

¿Quién fue Ubirajara Chagas "Bira"?

Ubirajara Chagas "Bira" es considerado el primer gran ídolo para los aficionados de Rayados de Monterrey. Un sector lo considera como uno de los mejores jugadores del club.

Defendió a los Rayados entre 1967 a 1973. En 1975 regresó al equipo para poder retirarse y se incorporó al equipo como entrenador de las fuerzas básicas.

Futbolista btasileño que nación en Jundiaí, São Paulo, Brasil, el 21 de diciembre de 1943, llegó a los Rayados de Monterrey con 23 años de edad, debutando con el equipo el 19 de noviembre de 1967, en un partido en el que los Rayados vencieron 3-2 al Toluca en el Estadio Tecnológico.

En su momento, "Bira" se convirtió en el máximo goleador en la historia de Rayados con 59 anotaciones.