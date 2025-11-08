El jugador que puede PERDER Cruz Azul para el juego de ida de los Cuartos de Final

El conjunto de Cruz Azul puede perder a un jugador clave para el partido de ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX.

Nicolás Larcamón deberá de tener cuidado pues Nacho Rivero llega condicionado para enfrentar a Pumas con cuatro amonestaciones pues en caso de recibir una tarjeta amarilla en el encuentro, tendría la sanción de perderse el próximo partido oficial en la Liga BBVA MX y estarían pagando la sanción en el juego de ida de los Cuartos de Final.

Nacho Rivero, capitán de la Máquina, es una pieza clave para Larcamón. Un futbolista que puede jugar en diferentes posiciones que ha sido titular y ha entrado de cambiando marcando la diferencia.

Los números de Nacho Rivero

En lo que va del torneo, Nacho ha disputado 14 encuentros en los que acumula 810 minutos en el terreno de juego con dos goles y una asistencia.

Un líder dentro y fuera del terreno de juego que en caso de recibir la tarjeta amarilla en el encuentro, sería una baja importante para la Máquina.

Así llega Cruz Azul y Pumas

El conjunto de Cruz Azul llega al encuentro buscando asegurar el primer lugar de la tabla. Llega en la primera posición con 35 puntos conseguidos.

Los Celestes depende de ellos mismos para quedar en la primera posición, requieren llevarse la victoria. En caso de empatar, necesitaran una combinación de resultados para quedar en primero y la derrota los bajaría de posición.

Por otra parte, Pumas, llega necesitado de poder ganar el encuentro para poder clasificar al Play In, en caso de empatar o pierde queda eliminado de la competición.