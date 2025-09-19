deportes
Nota

Nació en Naucalpan, vale 120 MILLONES y cumplió su sueño de jugar Champions League

Rodrigo Huescas brilló en su debut con el Copenhague en la UEFA Champions League y ahora está valaudo en seis millones de euros por el portal Transfermarkt.

Rodrigo Huescas
Crédito: Mexsport
Erick De la Rosa
Internacional
El futbol puede cambiarte la vida y sino lo creen, vean la historia como futbolista profesional de Rodrigo Huescas. El lateral mexicano hizo su debut en la UEFA Champions League con una asistencia en el empate a dos goles entre el Copenhague y el Bayer Leverkusen. Hace unos años, el nacido en Naucalpan de Juárez tenía que tomar tres ‘combis’ para poder llegar a La Noria y entrenar con Cruz Azul.

A sus 22 años, el futbolista surgido en la Máquina Celeste de la Cruz Azul puede presumir que brilló en su primer partido en la máxima competición a nivel clubes y ser pilar en el esquema del cuadro danés. Por si fuera poco, si la lógica impera en Javier Aguirre y su cuerpo técnico, el defensor estaría en la lista final de la Selección Mexicana para el Mundial 2026 y tener buenas posibilidades de ser titular.

Una historia de superación

Huescas registró seis goles en 25 partidos con Cruz Azul sub-20 y seis tantos más 14 asistencias en 85 juegos que disputó con el primer equipo de la Máquina Celeste. A pesar de los deseos de el club capitalino de renovarlo, Huescas se aferró a su sueño de jugar en Europa y arribó a una liga poco conocidad en el ‘Viejo Continente’ y más para los futbolistas mexicanos.

Rodrigo Huescas

El lateral superó la barrera del idioma, se adaptó a otro tipo de futbol y hoy, es un titular inamovible en el esquema del Copenhague dirigido por Jacob Neestrup. Hoy, el fruto de su esfuerzo dio resultados y su asistencia ante el actual monarca de la Bundesliga en un escenario como la Champions League es reflejo de ello.

FC Copenhague en Champions League
Cruz Azul
