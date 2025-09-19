Nicolás Larcamón confirma el regreso de Ángel Sepúlveda con Cruz Azul

La Máquina de Cruz Azul se prepara de cara a la Jornada 9 del Apertura 2025 donde se medirán a Bravos de Juárez, antes de encarar una semana de Jornada doble frente a Gallos Blancos de Querétaro y Xolos de Tijuana.

Previo al compromiso de este viernes en el Estadio Olímpico Universitario, el director técnico de la Máquina, Nicolás Larcamón confirmó una buena noticia para los celestes, Ángel Sepúlveda estará de vuelta luego de la lesión que sufrió hace algunas semanas y será considerado para este juego.

“Se reincorporó a la par del grupo, lógicamente recuperando un poco la forma física que los entrenamientos que estuvo alejado del resto del grupo lo pusieron un poco más en ese diferente tipo de gestión de cargas, pero no solamente que ha trabajado la par del grupo, sino que es par de la convocatoria seguro para el partido tanto del día viernes como para el resto de la semana”, mencionó Larcamón en conferencia de prensa.

Larcamón no se confía

Por otro lado el estratega sudamericano confesó que en Cruz Azul no hay exceso de confianza tras el buen arranque que ha tenido su equipo y trabajarán de la misma forma los siguientes partidos con el objetivo de clasificar a la Liguilla del futbol mexicano.

“A pesar de ese récord, de ese registro, ser muy conscientes de que las ambiciones que tenemos son mucho más grandes que un buen inicio, que una buena mitad de fase regular. Entonces, con claridad en ese norte, en ese objetivo, estamos muy encomendados a seguir ratificando, a seguir construyendo, a fecha a fecha seguir evolucionando en nuestro rendimiento y seguir consiguiendo esos resultados que nos permitan acercarnos en los puestos más altos de la tabla para construir esa fase regular que tenemos que hacer para llegar a esa fase de liguilla en las mejores condiciones posibles. Así que, claramente, esta semana se nos presenta exigente, porque tenemos tres partidos, por suerte son dos de local, con nuestra afición, con lo que sabemos que eso representa para nosotros. Así que, muy encomendados a afrontar un partido a la vez y hacerlo de la mejor forma para seguir acrecentando esos buenos registros, esos buenos datos que siempre son importantes también”, finalizó Larcamón.

