Nashville mete miedo al América

Choque de realidades viviremos en el Estadio Banorte entre el Club América y el SC Nashville en el duelo de vuelta en los cuartos de final de la CONCACAF Champions Cup. Mientras las Águilas se aferran a los últimos puestos de liguilla en el Torneo Clausura 2026, el club estadounidense navega como sublíder en la temporada de la Major League Soccer y líder de la Conferencia Oeste con solo un partido perdido de los siete que ha disputado este semestre.

Por si fuera poco, el conjunto de Tennessee no recibió gol como local de las Águilas en el duelo de ida y tiene la ventaja de que cualquier empate a goles en la cancha del Estadio Banorte le da el pase a semifinales. Además, el SC Nashville tiene 15 goles a favor en la temporada, por lo que promedia poco más de dos goles por juego; así que luce complicado que se vaya en cero en este duelo contra el cuadro azulcrema.

Resultados por TV Azteca Deportes

Recuerda que podrás seguir en vivo los resultados de las cuatro eliminatorias de la CONCACAF Champions Cup por la App de TV Azteca Deportes y la página de azteca deportes.com. Cruz Azul buscará un milagro en Puebla ante el LAFC, Tigres busca sentenciar la eliminatoria contra Seattle, Toluca querrá eliminar al Galaxy y América tendrá que ganarle al Nashville en la capital mexicana.

