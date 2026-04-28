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Nashville 0-1 Tigres: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la semifinal de ida de Concachampions 2026; marcador online

Dirigidos por Guido Pizarro, Tigres UANL se mete al Geodis Park de Tennessee para enfrentar a Nashville SC en la semifinal de ida de la Concacaf Champions Cup 2026

Nashville vs Tigres, Concachampions 2026

Escrito por: Oscar Rodríguez

Tigres visita Tennessee para medirse a Nashville SC. Comienza la ronda de semifinales en la Concachampios 2026 y el primer episodio de la serie se escribe en la cancha del Geodis Park.

Dirigidos por Guido Pizarro, la escuadra de la UANL encara el juego tras haber eliminado a Seattle Sounders. Por su parte, Nashville llega de dejar fuera al Club América en 4tos de Final.

En sus respectivas competencias locales, Tigres viene de ganarle a Mazatlán en la Jornada 17 del Torneo Clausura 2026, mientras que Nashville llega de vencer a Charlotte en la Fecha 10 de la Major League Soccer.

Horario y dónde seguir desde México Nashville vs Tigres

Nashville vs Tigres comenzará en punto de las 7:30 pm, tiempo del Centro de México. Podrás seguir toda la actividad en esta cobertura en vivo.

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Nashville (Pertenece a MLS) Tigres de la UANL

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