Nashville vs Tigres: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la semifinal de ida de Concachampions 2026; marcador online
Dirigidos por Guido Pizarro, Tigres UANL se mete al Geodis Park de Tennessee para enfrentar a Nashville SC en la semifinal de ida de la Concacaf Champions Cup 2026. Sigue con nosotros el marcador en vivo.
Tigres visita Tennessee para medirse a Nashville SC. Comienza la ronda de semifinales en la Concachampios 2026 y el primer episodio de la serie se escribe en la cancha del Geodis Park.
Dirigidos por Guido Pizarro, la escuadra de la UANL encara el juego tras haber eliminado a Seattle Sounders. Por su parte, Nashville llega de dejar fuera al Club América en 4tos de Final.
En sus respectivas competencias locales, Tigres viene de ganarle a Mazatlán en la Jornada 17 del Torneo Clausura 2026, mientras que Nashville llega de vencer a Charlotte en la Fecha 10 de la Major League Soccer.
Horario y dónde seguir desde México Nashville vs Tigres
Nashville vs Tigres comenzará en punto de las 6:30 pm, tiempo del centro de México. Podrás seguir toda la actividad en esta cobertura en vivo.