OFICIAL: La BAJA de Pumas vs América en el Clásico Capitalino del Clausura 2026

De cara al Clásico Capitalino entre Pumas y América, juego correspondiente a la Jornada 12 del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, el Club Universidad Nacional no cuenta con plantel completo para disputar el duelo en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

Este 18 de marzo, se dio a conocer el Reporte Disciplinario de la Jornada 11, mismo en el que se detalla la baja de Nathan Silva para el Pumas vs América a jugarse el sábado 21 de marzo en punto de las 21:00 horas.

"Causal 8: Recibir una segunda amonestación en el mismo partido...", señala el documento sobre el futbolista de Pumas.

Y es que el zaguero fue expulsado en el partido de la Fecha 11 entre el cuadro de la UNAM y Cruz Azul, compromiso en el que los equipos dividieron puntos al igualar 2-2. El jugador de Brasil vio la tarjeta roja durante el segundo tiempo por una doble amonestación, dejando a la escuadra del Pedregal con 10 hombres en el terreno de juego y rescatando la igualdad en casa para mantenerse en el quinto puesto de la tabla general con registro de 20 puntos.

El Club América llega al Clásico Capitalino tras haberle ganado a Mazatlán en la Jornada 11, no obstante, este 18 de marzo disputan la vuelta de los 8vos de Final de la Concacaf Champions Cup frente a Philadelphia Union.

En Pumas, además de Nathan Silva, el entrenador Efraín Juárez también fue castigado, pues el DT fue multado con 350 mil pesos tras los festejos al finalizar el duelo de Pumas vs Cruz Azul en Ciudad Universitaria.