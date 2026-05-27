¿Culpable por tocar la copa? Nathan Silva manda mensaje luego de perder la final de Pumas vs Cruz Azul

Este miércoles 27 de mayo del 2026, Nathan Silva publicó en sus redes sociales un emotivo mensaje para todos los aficionados luego de perder la final del Clausura 2026, Pumas vs Cruz Azul.

El emotivo mensaje de Nathan Silva tras perder la final Pumas vs Cruz Azul

Nathan hizo una publicación de tres fotos y dejó un mensaje en el que explicó que deben de levantar la cabeza a pesar de que la derrota duele. Explicó que el enfoque en el futuro es el camino correcto y le agradeció a los aficionados el apoyo recibido. Su mensaje lo cerró detallando que con la garra y compromiso de todos, les traerá grandes victoras por delante.

"Ahora és el momento de levantar la cabeza, la derrota duele. Es mantener el enfoque en el futuro es el camino correcto. Gracias por todo apoyo AURIAZULES . Y estoy seguro de que con esta garra y compromiso traerá grandes victorias por delante."

El defensor de los Pumas fue considerado para algunos aficionados como el villano del equipo por tocar el trofeo previo a disputarse la final del torneo. Para muchos, esa acción es una maldición para perder el encuentro por lo que Nathan sería uno de los culpables.

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Nathan Silva cierra los comentarios de sus publicaciones

El futbolista terminó bloqueando los comentarios de sus publicaciones para no terminar recibiendo mensajes negativos de un sector de la afición que podría juzgarlo por tocar el trofeo y por sus diferentes declafaciones que tuvo en el torneo.

A pesar de dejar claro que él no cree en ese tipo de maldiciones, es algo que el aficionado o hasta compañeros pueden considerar como una cabala importante para cumplir.