¡Cambios en los Rayos! Las bajas y refuerzos OFICIALES del Necaxa para el Clausura 2026

Necaxa ha iniciado a preparar a su equipo para el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y sorprendió a sus aficionados el pasado jueves 25 de diciebre del 2025, en plena navidad, al anunciar la salida de una pieza clave y la llegada de un nuevo jugador al equipo.

Primero dio a conocer un dura baja para el plantel, el equipo anunció la salida del delantero Diber Cambindo, un atacante que estuvo peleando por el campeonato de goleo.

El club le agreció por sus goles, emociones y por darlo todo por la playera del equipo.

Gracias por tus goles, las emociones, por siempre darlo todo por esta playera y por volverte parte de nuestra historia, Diber. Nuestros mejores deseos para lo que venga.

La baja de Necaxa confirmada en Navidad

Por otra parte, el conjunto de los Rayos, confirmó a un refuerzo que puede marcar la diferencia en el equipo. Se trata del extremo, Emilio Rodríguez. El futbolista fue presentado con dos publicaciones, la primera, es un video con sus mejores momentos en el futbol mexicano.

En la segunda publicación, le dieron la bienvenida al jugador que buscará tener una buena etapa en el futbo mexicano.

Estilo de juego de Emilio Rodríguez

Emilio es un jugador ofensivo, destacado por su amenaza de gol, capacidad para convertir ocasiones y pases que rompen defensas cerradas.

Logra recuperar el balón y contribuye defensivamente. Sin embargo, como joven talento, necesita mejorar la retención de balón, ya que a veces pierde posesión fácilmente, lo que puede interrumpir el ritmo de su equipo.

