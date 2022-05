Visitar a Cruz Azul en el Azteca, favorecería a Necaxa

Necaxa visita a Cruz Azul en el repechaje de la Liga BBVA MX y quiere aprovecharlo ya que es el quinto mejor visitante del torneo. Solamente cayeron dos veces fuera de su estadio, empataron otros dos y ganaron en cuatro ocasiones. En las dos ocasiones que los de Aguascalientes visitaron la Ciudad de México este torneo, salieron victoriosos.

“Jugaremos con las armas de las estadísticas”

“Si bien las estadísticas marcan que hemos conseguido mejores puntos de visitante que de local, a cualquiera de nosotros nos hubiera gustado jugar de local, porque juegas con tu gente, en tu ciudad, en tu estadio. Pero nos tocó de visitante y nos defendemos con las armas de las estadísticas.”, dijo Agustín Oliveros, defensor necaxista, en entrevista exclusiva con Azteca Deportes.

Recuerdo cercano entre Cruz Azul vs Necaxa

En la jornada cinco, cuando la Máquina recibió a los Rayos en el Estadio Azteca, los visitantes dieron la sorpresa. Era el primer partido de Jaime Lozano al mando del conjunto rojiblanco. De último minuto, el goleador del equipo, Rodrigo Aguirre, anotó el gol de la victoria necaxista.

“Lo que pasó en el torneo ya es pasado. No tiene que jugar en nuestras cabezas. Si bien sabemos lo que es ganarles, creo que no lo tenemos que tener en cuenta a la hora de jugar el sábado. Es un rival durísimo, jerarquía de un cuadro importante en México. Pero nosotros tenemos nuestras armas, las hemos demostrado en este tiempo.”, aseguró Oliveros.

Motivados por visitar CDMX

Además, el defensa del Necaxa aseguró que visitar la CDMX siempre los motiva, ya que, al ser antiguo hogar de los Rayos, siempre reciben gran apoyo en el estadio. “Lo hemos sentido cada vez que estamos en Ciudad de México. Mucha gente de Necaxa que va, eso se siente, el apoyo se contagia y para nosotros es muy importante”, dijo el defensa uruguayo.

Las mejoría de Nacaxa con la llegada de Lozano

Desde la llegada de Jaime Lozano al banquillo hidrocálido, los jugadores se han sentido con mayor confianza y ahora buscan superar el repechaje y llegar todavía más lejos.

“Como grupo y como equipo vamos paso a paso, pero no te voy a mentir, ya hemos jugado contra todos y no nos asusta decir que vamos a ir por todo. Sigue Cruz Azul, un rival durísimo, no tenemos miedo a nada y queremos aspirar a todo” aseguró Agustín Oliveros.