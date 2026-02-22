logo deportes horizontal
Con doblete de Paulinho, Toluca logra victoria contra Necaxa en la Jornada 7

En cuestión de minutos, Toluca derrotó a Necaxa para seguir invicto y de paso retomar el olfato goleador de Paulinho quien logró dos tantos en el encuentro.

Gol de pauliho toluca necaxa
Joao Dias celebrates his goal 0-1 of toluca during the 10th round match between Necaxa and Toluca as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Victoria Stadium, on February 21, 2026 in Aguascalientes, Mexico.|Isaac Ortiz/Isaac Ortiz
Notas,
Liga MX

Escrito por: Rodrigo Ornelas Gutiérrez

La fecha 7 del torneo, presenta un encuentro de mucho interés, cuando el equipo de Toluca visite a Necaxa que tiene racha de par de victoria y que anhela seguir por ese camino en esta fecha en donde los Rayos pondrás todo para no ser víctima del 'diablo'.

SIGUE AQUÍ EN VIVO EL PARTIDO DE NECAXA VS TOLUCA POR AZTECA SIETE, AZTECADEPORTES.COM Y NUESTRA APLICACIÓN

Toluca, como bicampeón y además invicto quiere hacer la diablura ante la escuadra de Varini, pero para ello tendrá que desplegar su mejor versión en el Estadio Victoria en donde es un hecho que los hidrocálidos se crecen ante su gente y la afición que los acompañara en 90 minutos.

Toluca llega como quinto del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, gracias a sus tres victorias y tres empates, en tanto que Necaxa está en el sitio 11, gracias a tres victorias y tres descalabros.

