Necaxa 0-0 Chivas de Guadalajara: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY miércoles 22 de abril, partido de la Jornada 16 del Clausura 2026; marcador en línea, por internet y online| Presentado por Nissan

Hoy 22 de abril, el Club Necaxa y las Chivas de Guadalajara protagonizan uno de los duelos más importantes de la Jornada 16 del Clausura 2026. Con objetivos completamente distintos, ambos equipos llegan a este compromiso con la presión al máximo: los Rayos peleando por sobrevivir y el Rebaño buscando consolidarse en la parte alta.

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El conjunto dirigido por Martín Varini ha mostrado señales de vida, pero su empate 1-1 ante Tigres de la UANL dejó un sabor amargo. Necaxa se ubica en el lugar 12 con 17 puntos, a cinco de la zona de Liguilla, por lo que está obligado a ganar y esperar combinaciones.

Por su parte, el equipo de Gabriel Milito llega encendido tras golear 5-0 al Club Puebla. Con 34 puntos, Chivas se mantiene como el protagonista del torneo y busca asegura el primer lugar de la Liga BBVA MX.

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Alineaciones del Necaxa vs Chivas de la Jornada 16 del Clausura 2026

Necaxa: Luis Unsain (#22, portero), Agustín Oliveros (#3, defensa), Alexis Peña (#4, defensa), Cristian Calderón (#16, defensa), Raúl Martínez (#33, defensa), Kevin Gutiérrez (#5, medio), Daniel Leyva (#6, medio), Lorenzo Faravelli (#8, medio), Javier Ruiz (#35, medio), Tomás Badaloni (#9, delantero) y Ricardo Monreal (#30, delantero).

Chivas: Oscar Whalley (#13, portero), Bryan González (#5, defensa lateral), Diego Campillo (#19, defensa central), Luis Romo (#7, medio), Efraín Álvarez (#10, medio ofensivo), Brian Gutiérrez (#11, medio ofensivo), Daniel Aguirre (#23, medio ofensivo), Fernando González (#28, medio), Richard Ledezma (#37, medio ofensivo), Ricardo Marín (#17, delantero) y Armando González (#34, delantero).

Horario y dónde ver gratis el Necaxa vs Chivas

El partido se disputará este miércoles 22 de abril a las 21:10 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Victoria.

La transmisión será completamente gratuita a través de la señal de TV Azteca Deportes:



Televisión abierta: Canal 7

Streaming: Sitio web y app oficial

Con la narración de Christian Martinoli, el análisis de Luis García y Zague, además de Álvaro López Sordo desde cancha.

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