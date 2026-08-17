Necaxa 1-2 León: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY lunes 17 de agosto, partido de la jornada 4 de la Liga BBVA MX, marcador online
El Estadio Victoria abre sus puertas para recibir a sus Rayos en busca de sacar un nuevo triunfo, el rival no será nada sencillo, la Fiera viene con el ánimo por las nubes tras su clasificación a la siguiente ronda de la Leagues Cup.
Partido de la jornada 4 del Torneo Apertura 2026 desde suelo hidrocálido, los Rayos del Necaxa abren las puertas de su estadio para recibir al Club León en duelo de poder a poder. El equipo comandado por Martín Varini tiene seis puntos y un hipotético triunfo lo mandaría a la parte alta de la tabla general, por otro lado, los del Bajío cosechan tres puntos y buscarán seguir con las buenas sensaciones tras sus triunfos en la primera ronda de la Leagues Cup 2026.
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Alineación Necaxa
- Portero:
- Defensas:
- Mediocampistas:
- Delanteros:
Alineación León
- Portero:
- Defensas:
- Mediocampistas:
- Delanteros: