“Es mi ídolo”: Gilberto Mora revela qué le dijo a Jude Bellingham durante el México vs Inglaterra

Gilberto Mora fue una de las revelaciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y una de las figuras más destacadas de la Selección Mexicana. A pesar de que el certamen finalizó hace prácticamente un mes, el joven talento de Xolos de Tijuana volvió a recordar el encuentro que tuvo con Jude Bellingham durante el juego entre México e Inglaterra por los Octavos de Final.

El joven de 17 años recordó el momento que vivió junto a uno de sus ídolos, donde luego del partido se llevó su camiseta. Gilberto Mora destacó dicho encuentro y lo catalogó como “muy padre”, afirmando que Bellingham siempre fue uno de sus ídolos, sobre todo cuando era más pequeño y miraba por televisión al hoy futbolista del Real Madrid.

Gilberto Mora|Crédito: @Xolos / X

Qué dijo Mora sobre su encuentro con Bellingham

“Un momento muy padre ese de Bellingham. Era un ídolo para mí desde más chiquito”, comenzó diciendo el futbolista de Xolos al ser consultado sobre dicho momento. Luego, explicó la conversación que tuvo con el mediocampista inglés para que luego se llevara de recuerdo su playera.

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“Cuando iba a iniciar el juego, porque ahí nos saludamos y ahí le dije que si me regalaba su playera al final”, comenzó diciendo Mora y luego comentó: “Me dijo que sí, entonces al final que nos encontramos otra vez, yo se la pedí primero y luego él a mí”. De esta manera, el futbolista mexicano sumó una camiseta más a su colección, la cual tendrá un valor especial.

Tienes un talento enorme, Gil, y un camino todavía más grande por delante. ⚽️ ¡Todo el éxito en lo que viene, el cielo es el límite!👏 pic.twitter.com/ftGLWp8L29 — Marina del Pilar (@MarinadelPilar) August 17, 2026

Gilberto Mora viene de ser figura de Xolos ante Cruz Azul

Gilberto Mora regresó del Mundial 2026 en un gran nivel y fue la figura en la victoria de Xolos por 2-1 ante Cruz Azul, correspondiente a la Jornada 4 del Apertura 2026. El juvenil aportó un gol y una asistencia para que el conjunto fronterizo se quedara con los tres puntos en el Estadio Caliente.

Al minuto 43, Mora recibió el balón dentro del área, se quitó la marca de Alán Montes y mandó un servicio que Ignacio Rivero convirtió en el 1-0. Después del empate de Nicolás Ibáñez, el atacante mexicano volvió a aparecer al 54’: encaró desde la banda izquierda, recortó hacia el centro y venció a Kevin Mier con un disparo colocado para marcar el tanto de la victoria.

Mora permaneció 81 minutos en el terreno de juego y salió ovacionado por los aficionados. Con este resultado, Tijuana alcanzó los 10 puntos y quedó igualado con América en la parte alta del Apertura 2026, confirmando su buen inicio de torneo.