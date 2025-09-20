Necaxa vs Puebla: alineaciones confirmadas del partido de la Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Para el partido entre Necaxa y Puebla de la Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, los entrenadores Fernando Gago ahora odiado por la afición de Chivas y Hernán Cristante, mandarán al campo del Victoria a lo mejor que tienen disponible en las alineaciones iniciales.

Alineación Necaxa:



Portero : Ezequiel Unsain

: Ezequiel Unsain Defensas : Agustín Oliveros, Alexis Peña, Cristian “Chicote” Calderón

: Agustín Oliveros, Alexis Peña, Cristian “Chicote” Calderón Mediocampistas : Diego de Buen, Kevin Ante, José Rodríguez, Agustín Palavecino, Pavel Pérez

: Diego de Buen, Kevin Ante, José Rodríguez, Agustín Palavecino, Pavel Pérez Delanteros: Tomas Badaloni y Raúl Sánchez

Alineación Puebla:



Portero : Julio González

: Julio González Defensas : Juan Fedorco, Nicolás Díaz, Jesús Rivas, Franco Moyano,

: Juan Fedorco, Nicolás Díaz, Jesús Rivas, Franco Moyano, Mediocampistas : Fernando Monárrez, Raúl Castillo, Pablo Gamarra, Owen González

: Fernando Monárrez, Raúl Castillo, Pablo Gamarra, Owen González Delanteros: Emiliano Gómez, Ricardo Marín

El partido entre Necaxa y Puebla correspondiente a la Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX podrás disfrutarlo completamente en vivo a través de la inigualable señal de TV Azteca Deportes en el canal 7, el sitio web de aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes en compañía de grandes narradores y analistas como Carlos “Warrior” Guerrero, Jesús Joel Fuentes, David Medrano y Omar Villarreal.

Necaxa vs Puebla en vivo



Fecha : Viernes 19 de septiembre de 2025

: Viernes 19 de septiembre de 2025 Horario : 7:50 pm tiempo del centro de México

: 7:50 pm tiempo del centro de México Sede : Estadio Victoria de Aguascalientes

: Estadio Victoria de Aguascalientes Dónde ver en vivo: Canal 7 de televisión abierta, sitio web de aztecadeportes.com

Para este encuentro, las casas de apuestas han colocado momios que favorecen a los Rayos, por lo que el conjunto local parte como favorito para llevarse el triunfo contra La Franja de Cristante.