deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Fut Azteca
Liga MX
Nota

Necaxa vs Puebla: alineaciones confirmadas del partido de la Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Para el partido entre los Rayos y la Franja del Puebla, los entrenadores Fernando Gago y Hernán Cristante mandarán al campo del Victoria a lo mejor que tienen disponible

Necaxa vs Puebla alineaciones del partido Jornada 9 Apertura 2025 de la Liga BBVA MX
Crédito: Mexsport
Eduardo Camarena
Liga MX
Compartir

Para el partido entre Necaxa y Puebla de la Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, los entrenadores Fernando Gago ahora odiado por la afición de Chivas y Hernán Cristante, mandarán al campo del Victoria a lo mejor que tienen disponible en las alineaciones iniciales.

Alineación Necaxa:

  • Portero: Ezequiel Unsain
  • Defensas: Agustín Oliveros, Alexis Peña, Cristian “Chicote” Calderón
  • Mediocampistas: Diego de Buen, Kevin Ante, José Rodríguez, Agustín Palavecino, Pavel Pérez
  • Delanteros: Tomas Badaloni y Raúl Sánchez

Alineación Puebla:

  • Portero: Julio González
  • Defensas: Juan Fedorco, Nicolás Díaz, Jesús Rivas, Franco Moyano,
  • Mediocampistas: Fernando Monárrez, Raúl Castillo, Pablo Gamarra, Owen González
  • Delanteros: Emiliano Gómez, Ricardo Marín

Te puede interesar: Ex futbolista de Rayados revela si lloró tras perder la Final Regia

Necaxa vs Puebla y Mazatlán vs Atlas EN VIVO, Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Necaxa vs Puebla, horario y cómo ver en vivo y gratis el partido de la Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

El partido entre Necaxa y Puebla correspondiente a la Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX podrás disfrutarlo completamente en vivo a través de la inigualable señal de TV Azteca Deportes en el canal 7, el sitio web de aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes en compañía de grandes narradores y analistas como Carlos “Warrior” Guerrero, Jesús Joel Fuentes, David Medrano y Omar Villarreal.

Necaxa vs Puebla en vivo

  • Fecha: Viernes 19 de septiembre de 2025
  • Horario: 7:50 pm tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Victoria de Aguascalientes
  • Dónde ver en vivo: Canal 7 de televisión abierta, sitio web de aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes

Para este encuentro, las casas de apuestas han colocado momios que favorecen a los Rayos, por lo que el conjunto local parte como favorito para llevarse el triunfo contra La Franja de Cristante.

Necaxa
Puebla FC
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo
×
×