Necaxa vs Puebla: alineaciones confirmadas del partido de la Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX
Para el partido entre los Rayos y la Franja del Puebla, los entrenadores Fernando Gago y Hernán Cristante mandarán al campo del Victoria a lo mejor que tienen disponible
Para el partido entre Necaxa y Puebla de la Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, los entrenadores Fernando Gago ahora odiado por la afición de Chivas y Hernán Cristante, mandarán al campo del Victoria a lo mejor que tienen disponible en las alineaciones iniciales.
Alineación Necaxa:
- Portero: Ezequiel Unsain
- Defensas: Agustín Oliveros, Alexis Peña, Cristian “Chicote” Calderón
- Mediocampistas: Diego de Buen, Kevin Ante, José Rodríguez, Agustín Palavecino, Pavel Pérez
- Delanteros: Tomas Badaloni y Raúl Sánchez
Alineación Puebla:
- Portero: Julio González
- Defensas: Juan Fedorco, Nicolás Díaz, Jesús Rivas, Franco Moyano,
- Mediocampistas: Fernando Monárrez, Raúl Castillo, Pablo Gamarra, Owen González
- Delanteros: Emiliano Gómez, Ricardo Marín
El partido entre Necaxa y Puebla correspondiente a la Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX podrás disfrutarlo completamente en vivo a través de TV Azteca Deportes en el canal 7, el sitio web de aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes.
- Fecha: Viernes 19 de septiembre de 2025
- Horario: 7:50 pm tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Victoria de Aguascalientes
- Dónde ver en vivo: Canal 7 de televisión abierta, sitio web de aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes
Para este encuentro, las casas de apuestas han colocado momios que favorecen a los Rayos, por lo que el conjunto local parte como favorito para llevarse el triunfo contra La Franja de Cristante.