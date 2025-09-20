Ex futbolista de Rayados revela si lloró tras perder la Final Regia

Uno de los principales referentes de los Rayados en los últimos años reveló lo que vivió tras perder la Final Regia, en la que cayeron en casa ante el eterno rival de la ciudad, lo que dejó una ‘herida’ que todavía no cierra en muchos aficionados.

Te puede interesar: Futbolista de Rayados minimiza enfrentar al América: Son tres puntos más

Se trata de Nicolás Sánchez, quien fue parte de la zaga de la ‘Pandilla’ durante esta emblemática eliminatoria contra el conjunto de la UANL y aseguró que al consumarse el descalabro, ya estaba pensando en la manera de revertir este golpe.

“Sinceramente no derramé una lágrima esa noche, porque estaba completamente seguro y convencido, que más allá de que todos queríamos ganar esa final, era parte del proceso para algo más grande… estaba marcado que era así, por como estaba el club”, contó.

¡Partidazo en el Volcán! Tigres vs León Jornada 8 | Goles, polémicas y momentos épicos | Apertura 2025

Los detalles de una noche para el olvido

‘Nico’ hizo varias revelaciones durante una ponencia que tuvo en el evento de ‘Rayados Talks', en la que explicó que perder el título de liga ante los Tigres, los preparó para la revancha que tendrían en la Concachampions en 2019. De hecho el ex futbolista argentino fue el encargado de cobrar un penalti en la final de vuelta de este certamen internacional, en la que el conjunto albiazul se coronó en el Estadio BBVA.

“Estábamos más preparados, nosotros nos tomamos esa Final como la Final del Mundo y ya sabíamos lo que era perder ese partido, no teníamos ningún temor, todo era ganancia, ya sabíamos lo que teníamos que hacer para cobrar esa revancha”, mencionó.

El paso de Nico Sánchez por Monterrey

‘Nico’ llegó a la ‘Sultana del Norte’ en 2017, proveniente de Racing y con diferentes etapas en Godoy Cruz y River Plate. Con los Rayados sumó 180 partidos, tiempo en el que acumuló 42 goles y dos asistencias, en gran parte, gracias a su calidad en el cobro de penales.

En lo que se refiere a títulos, Sánchez conquistó una LIGA BBVA MX con los Rayados, al igual que un par de Copas MX. En el plano internacional, conquistó la Liga de Campeones de la Concacaf en dos oportunidades.

Te puede interesar: ¿Ángel Sepúlveda o el “Toro” Fernández? Larcamón elige la delantera de Cruz Azul