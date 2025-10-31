Así puedes ver EN VIVO y GRATIS el Necaxa vs Santos de la Jornada 16 del Apertura 2025

Arranca la actividad de la Jornada 16 del Apertura 2025, el primer partido, encargado de iniciar con las actividades es el Necaxa vs Santos en punto de las 19 horas tiempo del centro de México en el Estadio Aguascalientes y lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS con Azteca Deportes.

Noche de TERROR en Aguascalientes 👻 Necaxa se mide a Santos en el #ViernesBotanero ... ¿quién dará el mejor susto? ⚡🆚😇 📅 Viernes 31 de octubre

🕖 6:50 PM

📺 Azteca 7 y Azteca Deportes Network

💻 https://t.co/OqYzbKTBqI

📱 APP Azteca Deportes pic.twitter.com/gQAtZF4EoA — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) October 31, 2025

El partido de Necaxa vs Santos será transmitido por el canal de Azteca Siete y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes con la narración y el análisis de: Carlos 'Warrior' Guerrero, Zague, Jesús Joel Fuentes, Chacón y Mauricio Gutierrez.

Necaxa vs Santos EN VIVO, Jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Partido por el Play In; Necaxa vs Santos

Es un juego clave para ambos equipos ya que necesitan poder llevarse la victoria para mantenerse en la pelea por un lugar al Play In.

En el caso de Necaxa, llega ubicado en el lugar 16 con 13 puntos conseguidos, por lo que si pierden o empatan quedan eliminados de la competición por lo que necesitan obligatoriamente la victoria para mantener posibilidades de un lugar a la fase final.

En 31 de octubre vístete de lo que sea, menos de Santo…

¿Ustedes con cuál van hoy para el #NECvsSAN, Rayos? #JalowinAlVictoria 🎃 pic.twitter.com/S7Z5JgK2Tj — Club Necaxa (@ClubNecaxa) October 31, 2025

Por su parte, Santos se encuentra en el décimo lugar con 17 puntos. Necesitan ganar para acercarse a la lucha y asegurar su boleto a Play In pues depende de si mismo para lograrlo. Un empate o derrota podría complicar su panorama para la última jornada del torneo.