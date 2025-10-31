deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Fut Azteca
Liga MX
Nota

Así puedes ver EN VIVO y GRATIS el Necaxa vs Santos de la Jornada 16 del Apertura 2025

El partido de Necaxa vs Santos de la Jornada 16 del Apertura 2025 lo vas a poder ver totalmente EN VIVO y GRATIS por TV Azteca

Necaxa derrotó a Atlético de San Luis
Fernando Monreal/Fernando Monreal
Tomas Badaloni celebrates his goal 2-2 of Necaxa during the 15th round match between Atletico de San Luis and Necaxa as part of the Liga BBVA MX, Torneo Apertura 2025 at Alfonso Lastras Stadium, on October 26, 2025 in Toluca, San Luis Potosi, Mexico.
Iván Vilchis
Liga MX
Compartir

Arranca la actividad de la Jornada 16 del Apertura 2025, el primer partido, encargado de iniciar con las actividades es el Necaxa vs Santos en punto de las 19 horas tiempo del centro de México en el Estadio Aguascalientes y lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS con Azteca Deportes.

El partido de Necaxa vs Santos será transmitido por el canal de Azteca Siete y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes con la narración y el análisis de: Carlos 'Warrior' Guerrero, Zague, Jesús Joel Fuentes, Chacón y Mauricio Gutierrez.

Necaxa vs Santos EN VIVO, Jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Te puede interesar: Partidos de la Jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX que se jugarán HOY viernes 31 de octubre

Partido por el Play In; Necaxa vs Santos

Es un juego clave para ambos equipos ya que necesitan poder llevarse la victoria para mantenerse en la pelea por un lugar al Play In.

En el caso de Necaxa, llega ubicado en el lugar 16 con 13 puntos conseguidos, por lo que si pierden o empatan quedan eliminados de la competición por lo que necesitan obligatoriamente la victoria para mantener posibilidades de un lugar a la fase final.

Por su parte, Santos se encuentra en el décimo lugar con 17 puntos. Necesitan ganar para acercarse a la lucha y asegurar su boleto a Play In pues depende de si mismo para lograrlo. Un empate o derrota podría complicar su panorama para la última jornada del torneo.

Necaxa
Santos Laguna
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Iván Vilchis

Autor / Redactor

Iván Vilchis

×
×