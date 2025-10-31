Partidos de la Jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX que se jugarán HOY viernes 31 de octubre

CarEste viernes 31 de octubre del 2025, comienza la actividad de la Jornada 16 del Apertura 2025, fecha clave para muchos equipos que se encuentran en la pelea del primer lugar o por clasificar al Play In.

Hoy la fecha arranca con tres partidos bastante llamativos en el que cinco de los seis equipos que juegan, necesitan la victoria para mantenerse en pelea. Los juegos que se disputan hoy viernes 31 de octubre del 2025 son: Necaxa vs Santos, Atlético de San Luis vs Juárez y Puebla vs Cruz Azul .

Partido por el Play In; Necaxa vs Santos

El primer encuentro del día es el Necaxa vs Santos que se va a disputar en punto de las 19 horas tiempo del centro de México en el Estadio Aguascalientes.

Es un juego clave para ambos equipos, necesitan poder llevarse la victoria para mantenerse en la pelea por un lugar al Play In. En el caso de los Rayos, si pierden o empatan quedan eliminados de la competición por lo que necesitan obligatoriamente la victoria para mantener posibilidades de un lugar a la fase final.

Por su parte, Santos se encuentra en el décimo lugar con 17 puntos. Es vital ganar para acercarse a la lucha y asegurar su boleto a Play In pues depende de si mismo para lograrlo. Un empate o derrota podría complicar su panorama para la última jornada del torneo.

En busca del liderato: Puebla vs Cruz Azul

El partido de Puebla vs Cruz Azul arranca al terminar el encuentro de Necaxa vs Santos. Partido clave para la Máquina, mientras que Puebla, ya eliminado del torneo, no se juega nada más que tres puntos.

El conjunto del Cruz Azul se ubica en el tercer lugar de la tabla con 32 puntos conseguidos, en caso de llevarse la victoria, lo pondría en el primer lugar de la tabla momentáneamente. Un empate o derrota le quitaría posibilidades de terminar en el primer lugar de la tabla, por lo que los dirigidos por Larcamón están obligados a poder ganar.

Atlético de San Luis vs Juárez; Partido clave por el Play In

El juego de Atlético de San Luis vs Juárez se disputará en punto de las 21:00 horas tiempo del centro de México en el Estadio Alfonso Lastras. Un juego clave entre dos equipos que buscan entrar a la Fase Final.

En el caso del Atlético de San Luis, llega en el onceavo lugar con 16 puntos conseguidos. Requiere de la victoria o el empate para mantenerse en la lucha por un lugar a Play In. En caso de perder, sumado a una victoria de Santos, los dejaría eliminados.

Juárez llega en el noveno lugar con 20 puntos, una victoria asegura su boleto a la Fase Final y lo mantiene en la lucha por un lugar directo a la Liguilla. En caso de un empate o derrota, complicaría su panorama para la última jornada, pero seguiría dependiendo de si mismo para asegurar su boleto a Play In.