Necaxa vs Tigres: Alineaciones del partido de la Jornada 15 del Clausura 2026

La Jornada 15 del Clausura 2026 entra en su fase decisiva con un duelo que promete emociones en el Estadio Victoria. Este sábado 18 de abril, en punto de las 17:00 horas (tiempo del centro de México), Necaxa recibe a Tigres UANL en un partido donde los puntos tienen un valor crucial, con Katia García Mendoza como árbitra designada.

El conjunto hidrocálido llega con la presión al máximo, ubicado en la posición 12 con 16 unidades. Su torneo ha sido irregular, pero aún mantiene vivas sus aspiraciones de meterse a la Liguilla. La derrota reciente ante Querétaro los obliga a reaccionar de inmediato, especialmente jugando en casa.

Por su parte, Tigres llega con la misión de asegurar su clasificación a la Liguilla, aunque arrastra un problema evidente: su rendimiento como visitante. Los felinos han perdido cuatro de sus últimos cinco partidos fuera de casa, una estadística que genera dudas pese a la calidad de su plantel.

Tigres acumula diez partidos consecutivos sin perder frente a Necaxa, con un saldo de siete victorias y tres empates. El antecedente más cercano se remonta al Apertura 2025, cuando protagonizaron un partido lleno de goles que terminó 5-3 a favor de los felinos, dejando claro el dominio que han ejercido en este enfrentamiento.

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El 11 de Tigres

Nahuel Guzmán bajo los tres palos; en la zona defensiva estará Francisco Reyes junto a Joaquim Pereira. El mediocampo lo integran César Araújo, Fernando Gorriarán, Juan Brunetta, Jesús Garza, Marcelo Flores y Rômulo Zanré, dejando en el ataque a André-Pierre Gignac y Jonathan Herrera.

El 11 de Necaxa

El equipo local saltará al campo con Luis Unsain en la portería; en defensa estarán Alexis Peña, Cristian Calderón, Francisco Méndez y Raúl Martínez. En el mediocampo aparecen Kevin Gutiérrez, Daniel Leyva, Agustín Almendray Javier Ruiz, mientras que en el ataque estarán Tomás Badaloni y Ricardo Monreal.

¿Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el Necaxa vs Tigres de la Jornada 15 del Clausura 2026?

La transmisión totalmente en vivo y gratis se podrá disfrutar a través de TV Azteca, por televisión abierta en el Canal 7, así como en su sitio web y app digital, con la cobertura completa del partido. El silbatazo inicial está programado para las 17:00 horas (tiempo del centro de México).

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