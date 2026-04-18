ÚLTIMA HORA: FIGURA del América queda fuera del Clausura 2026 por lesión

La defensa del Club América Femenil, Jana Gutiérrez, atraviesa un momento complicado luego de que confirmará su lesión muscular en los isquiotibiales, sufrida a mediados de abril de 2026 durante su concentración con la Selección Mexicana Femenil Sub-23 en la reciente Fecha FIFA.

Tras los estudios médicos correspondientes, se onfirmó el diagnóstico, aunque sin precisar el tiempo oficial de recuperación. Sin embargo, se estima que la zaguera estará fuera entre seis y ocho semanas.

A través de sus redes sociales, Jana Gutiérrez confirmó que quedará fuera del Clausura 2026, descartándose por completo para lo que resta de la competencia. Su mensaje evidenció la magnitud de la lesión y representó un golpe anímico tanto para el equipo como para la afición azulcrema.

"Se acaba el torneo dentro de la cancha para mí pero hoy más que nunca creo en mi equipo." mencionó la defenesa mexicana en redes sociales.

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Los números de Jana Gutiérrez con América en el Clausura 2026

La baja representa un problema importante para el esquema de Ángel Villacampa, quien pierde a una de sus futbolistas más regulares. Durante el torneo, Gutiérrez acumuló 1,295 minutos y fue titular en 14 de 16 jornadas, consolidándose como una pieza clave en la línea defensiva por su consistencia y aporte en salida.

América Femenil pelea por los primeros puestos del Clausura 2026 (ya clasificados a Liguilla) y encara partidos determinantes en el cierre de la fase regular, además de quedar sin una de sus titulares para la Liguilla. A esto se suma su baja para la semifinal internacional de la Concacaf W Champions Cup frente a Gotham FC.

La ausencia de Jana obliga a replantear el funcionamiento defensivo del equipo. Su polivalencia y capacidad para aportar tanto en defensa como en ataque la convertían en un elemento difícil de sustituir.

Ahora, el conjunto azulcrema deberá encontrar soluciones inmediatas mientras la jugadora inicia su recuperación con la mira puesta en regresar para el siguiente semestre.

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