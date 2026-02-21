Necaxa vs Toluca: ¿Dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX?

Este sábado 21 de febrero del 2026, continúa la actividad de la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y el juego de Necaxa vs Toluca lo vas a poder ver totalmente EN VIVO y GRATIS.

El encuentro de Necaxa vs Toluca lo vas a poder ver EN VIVO por el canal de Azteca Siete y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes. La transmisión arranca en punto de las 18:50 horas tiempo del centro de México y tendrá la narración y el analisis de Christian Martinoli, Luis García, Zague y Carlos Salgado.

Necaxa vs Toluca

Jornada 7 del Clausura 2026

Sábado 21 de febrero a las 19:05 horas tiempo del centro de México

Estadio Victoria

Así llegan Necaxa y Toluca

El juego del Necaxa vs Toluca arranca en punto de las 19:05 horas tiempo del cnetro de México. El partido se va a disputar en el Estadio Victoria.

Estos días de futbol en Aguascalientes… ❤️ ¡Nos vemos más tarde en el 🏟️ Victoria, Rayos! #NECvsTOL ⚡️ pic.twitter.com/UB57WXB0Wt — Club Necaxa (@ClubNecaxa) February 21, 2026

Los Rayos buscan terminar con el invicto de los diablos, llegan ubicados en el décimo lugar con nueve puntos al tener tres victorias y tres derrotas. No han logrado ser más efectivos en los encuentros pero con una victoria podrían entrar en los primeros ocho lugares.

Por otra parte, Toluca se ubica en el quinto lugar con 12 puntos al tener tres victorias y tres empates. Es de los pocos equipos que se mantiene invicto en el torneo y quiere mantener sus buenos resultados para poder pelear por el tricampeonato.