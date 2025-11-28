¿Qué necesitan los equipos para avanzar a las semifinales del Apertura 2025?
Conoce los resultados que necesitan cada equipo en los juegos de vuelta de los Cuartos de Final para poder avanzar a las Semifinales del Apertura 2025
El sábado 29 y el domingo 30 de noviembre del 2025, se disputan los partidos de vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX y los ochos equipos buscan poder conseguir su pase a las Semifinales.
Tras los juegos de ida, algunos escenarios lucen complicados y otros aun estan muy parejos por lo que cualquier puede ganar. Es por eso que aquí te decimos el resultado que necesita cada equipo para poder avanzar directo a las Semifinales.
Lo que necesita cada equipo para avanzar a los Cuartos de Final son:
- Toluca: Ganar por cualquier marcador, empatar o incluso perder por un gol en el juego de vuelta de los Cuartos de Final. En caso de Empate en el marcador global, clasifica por mejor posición en la tabla. Si pierde por una diferencia de dos goles, queda totalmente eliminado.
- Tigres: Ganar por tres o más goles, un empate o derrota lo elimina. En casdo de empatar el marcador global, clasifica por mejor posición en la tabla.
- Cruz Azul: Ganar o empatar por cualquier marcador. Empate global lo clasifica por mejor posición en la tabla. Si pierde el encuentro queda eliminado.
- América: Ganar por diferencia de dos goles o más, de lo contrario, está eliminado. El empate global lo clasifica por mejor posición en la tabla. Ganar por solo un gol de diferencia, empatar o perder el partido, lo deja eliminado.
¡Los escenarios! 🧮⚽— TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) November 28, 2025
Esto necesitan los ocho restantes para avanzar a las semifinales del Apertura 2025. pic.twitter.com/Jf4K0DpOUk
- Rayados: Ganar o empatar por cualquier marcador, una derrota por diferencia de un gol también lo clasifica. Solo podrían quedar fuera si empatan en el marcador global o pierde por una diferencia de tres o más goles.
- Chivas: Ganar por cualquier marcador, otro resultado lo elimina.
- Xolos: Ganar o empatar por cualquier marcador, una derrota por uno o dos goles también lo clasifica. En caso de perder por una diferencia de tres goles o más, lo dejaría eliminado. El empate en el marcador global lo deja eliminado.
- Juárez: Ganar por dos goles de diferencia o más, otro marcador lo elimina.
Los partidos de vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2025
Los juegos de vuelta de los Cuartos de Final son:
- América vs Rayados de Monterrey en punto de las 17 horas tiempo del centro de México en el Estadio Ciudad de los Deportes.
- Toluca vs Juárez en punto de las 19: 05 horas tiempo del centro de México en el Estadio Nemesio Diez.
- Tigres vs Xolos de Tijuana en punto de las 21:15 horas tiempo del centro de México en el Estadio Volcán.
- Cruz Azul vs Chivas en punto de las 19:05 hotas tiempo del centro de México en el Estadio Olímpico Universitario.
