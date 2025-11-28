¿Qué necesitan los equipos para avanzar a las semifinales del Apertura 2025?

El sábado 29 y el domingo 30 de noviembre del 2025, se disputan los partidos de vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX y los ochos equipos buscan poder conseguir su pase a las Semifinales.

Tras los juegos de ida, algunos escenarios lucen complicados y otros aun estan muy parejos por lo que cualquier puede ganar. Es por eso que aquí te decimos el resultado que necesita cada equipo para poder avanzar directo a las Semifinales.

Lo que necesita cada equipo para avanzar a los Cuartos de Final son:



Toluca : Ganar por cualquier marcador, empatar o incluso perder por un gol en el juego de vuelta de los Cuartos de Final . En caso de Empate en el marcador global, clasifica por mejor posición en la tabla. Si pierde por una diferencia de dos goles, queda totalmente eliminado.

: Ganar por cualquier marcador, empatar o incluso perder por un gol en el juego de vuelta de los . En caso de Empate en el marcador global, clasifica por mejor posición en la tabla. Si pierde por una diferencia de dos goles, queda totalmente eliminado. Tigres : Ganar por tres o más goles, un empate o derrota lo elimina. En casdo de empatar el marcador global, clasifica por mejor posición en la tabla.

: Ganar por tres o más goles, un empate o derrota lo elimina. En casdo de empatar el marcador global, clasifica por mejor posición en la tabla. Cruz Azul : Ganar o empatar por cualquier marcador. Empate global lo clasifica por mejor posición en la tabla. Si pierde el encuentro queda eliminado.

: Ganar o empatar por cualquier marcador. Empate global lo clasifica por mejor posición en la tabla. Si pierde el encuentro queda eliminado. América: Ganar por diferencia de dos goles o más, de lo contrario, está eliminado. El empate global lo clasifica por mejor posición en la tabla. Ganar por solo un gol de diferencia, empatar o perder el partido, lo deja eliminado.

Rayados : Ganar o empatar por cualquier marcador, una derrota por diferencia de un gol también lo clasifica. Solo podrían quedar fuera si empatan en el marcador global o pierde por una diferencia de tres o más goles.

: Ganar o empatar por cualquier marcador, una derrota por diferencia de un gol también lo clasifica. Solo podrían quedar fuera si empatan en el marcador global o pierde por una diferencia de tres o más goles. ⁠ Chivas : Ganar por cualquier marcador, otro resultado lo elimina.

: Ganar por cualquier marcador, otro resultado lo elimina. ⁠ Xolos : Ganar o empatar por cualquier marcador, una derrota por uno o dos goles también lo clasifica. En caso de perder por una diferencia de tres goles o más, lo dejaría eliminado. El empate en el marcador global lo deja eliminado.

: Ganar o empatar por cualquier marcador, una derrota por uno o dos goles también lo clasifica. En caso de perder por una diferencia de tres goles o más, lo dejaría eliminado. El empate en el marcador global lo deja eliminado. Juárez: Ganar por dos goles de diferencia o más, otro marcador lo elimina.

