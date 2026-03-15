La afición del Real Oviedo estalla contra propietarios mexicanos: “100% negocio, 0% futbol”

Aunque este sábado el Real Oviedo consiguió un valioso triunfo 1-0 frente al Valencia correspondiente a la Jornada 28 de LaLiga, la afición no oculta su malestar contra el Grupo Pachuca, propietario del 51% del equipo, al que responsabilizan de la crisis deportiva que mantiene al club en el fondo de la tabla del torneo español a 7 puntos de la zona de salvación.

GOL de Jesús ‘Tecatito’ Corona: FC Juárez 0-2 Rayados | Jornada 11 Clausura 2026

Real Oviedo vive días de tensión dentro y fuera de la cancha.

En distintos puntos de la ciudad española aparecieron pancartas con mensajes contundentes: “Grupo Pachuca: 100% negocio; 0% futbol”, “Pachuca, no respetas al socio”, “Pachuca go home” y “Oviedo sí, Pachuca no”. Estas consignas reflejan el enojo de los seguidores del conjunto carbayón, que consideran que la gestión del grupo mexicano ha priorizado intereses económicos sobre el rendimiento deportivo.

El triunfo ante Valencia permitió al Real Oviedo sumar tres puntos vitales, pero la situación sigue siendo crítica: el conjunto asturiano se ubica en el último lugar de la clasificación con 21 puntos en 28 jornadas, cada vez más cerca del descenso faltando 10 partidos por jugar. La victoria fue apenas un respiro en una temporada marcada por la irregularidad y la falta de contundencia ofensiva.

🇪🇸🇲🇽 Los hinchas del Real Oviedo dejaron banderas contra el Grupo Pachuca por toda la ciudad.



Grupo Pachuca adquirió el 51% del Real Oviedo en 2022.



La gente del Real Oviedo lleva tiempo protestando contra el grupo Pachuca por la gestión tanto social como deportiva del club. pic.twitter.com/B8534JpXno — 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) March 14, 2026

¿Cuáles son los próximos partidos del Real Oviedo en LaLiga?

La presión aumenta porque el calendario no da tregua. Los próximos tres partidos serán determinantes para definir el futuro del club:

Levante vs Real Oviedo (Jornada 29)

(Jornada 29) Real Oviedo vs Sevilla (Jornada 30)

(Jornada 30) Celta de Vigo vs Real Oviedo (Jornada 31)

El Real Oviedo regresó a la máxima división del futbol español después de 24 años. La afición exige respuestas y cambios inmediatos, mientras el equipo lucha por mantenerse en la máxima categoría. El contraste entre la alegría por el triunfo y la protesta contra la directiva refleja el momento complejo que atraviesa la institución.

