¡ANOTEN SU NOMBRE! El héroe colombiano que dejó a España fuera del Mundial sub 20

Néiser Villarreal marcó los tres goles que dieron a Colombia una victoria épica por 3-2 sobre España en los cuartos de final del Mundial sub 20, resultado que clasifica a los cafeteros para las semifinales del torneo. La actuación de Villarreal, consistente y decisiva, convirtió al delantero en la figura indiscutible del partido.

El primer tanto de Villarreal llegó antes del descanso, alrededor del minuto 38, cuando rompió el empate y puso por delante a Colombia. España respondió con fuerza en el inicio del segundo tiempo y dio vuelta el partido con goles de Rayane Belaid y Jan Virgili entre los minutos 56 y 59, obligando a los sudamericanos a remar de nuevo.

Villarreal el gran verdugo de España en la Copa del Mundo sub 20

Néiser no se rindió y anotó el segundo aproximadamente al minuto 64 para igualar y selló el triunfo con un gol en el tramo final del encuentro, completando así su hat-trick y desatando la euforia en la selección y en las gradas. Ese tanto definitivo fue el que llevó a Colombia a seguir en la lucha por el título juvenil y dejar a España eliminada.

¿A dónde se podría ir Villarreal tras la Copa del Mundo sub 20?

La noche de Villarreal no solo tuvo valor deportivo, ya que medios internacionales recuerdan que el atacante, de 20 años, vive un momento al alza tras buenas actuaciones en el torneo y rumores de mercado, incluido un acuerdo para marchar a Cruzeiro más adelante en la temporada, lo que añade contexto a su explosión internacional.

Colombia se medirá a su compañero de confederación en la CONMEBOL, al combinado Albiceleste de Argentina en la semifinal de la Copa del Mundo y sueñan con avanzar hasta la final tras 22 años sin alcanzar esta instancia en el campeonato juvenil; la noche de Talca pasó a la historia gracias a un jugador que aprovechó su gran momento para escribir su nombre en mayúsculas.

