Histórico jugador de Ecuador pide que dejan salir a los mexicanos a Europa

Enner Valencia es sin duda un trotamundos del futbol, el delantero ecuatoriano ha pasado por el futbol mexicano, turco, inglés, brasileño y ecuatoriano, por lo que puede hablar cuando se trata de dar el paso al futbol de Europa. El actual ariete del Pachuca antes de enfrentar a México hizo un llamado a los directivos de la Liga MX; dejen ir a los jugadores al ‘Viejo Continente’.

''Cuando llega así una oferta por un jugador, de Europa específicamente sería bueno que lo dejen salir. Sabemos todos como se vive el futbol en Europa. Todos los jugadores trabájamos para estar allá, sería una buena idea que se le pueda dar una oportunidad a todos los jovenes mexicanos.’', mencionó el ex atacante del West Ham United.

Respeto para México

Por otro lado, Valencia destacó la calidad de la Selección Mexicana y reiteró que sería un error pensar que va a suceder lo mismo que en el compromiso ante Colombia. “Para nosotros, por ahora, está hacer buenos partidos, ya hicimos el primero contra contra Estados Unidos, ahora tenemos México, nosotros como fue en eliminatorios vamos partido a partido, los tomamos con la seriedad que se merece México, es una selección a nivel mundial muy respetada así que tenemos que estar bien preparados para los enfrentados.

No, son partidos por ahí que si lo repites hoy seguro va a ser totalmente diferente. Se les presentó así y lastimosamente no le pudieron encontrar la vuelta, pero te lo digo si lo repiten hoy va a ser totalmente diferente, son pruebas que estamos enfrentando, tenemos que tratar de superarlas tanto México como Ecuador así que estamos preparándonos para hacer un gran Mundial”., mencionó el delantero ecuatoriano.

