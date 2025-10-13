Prensa de Ecuador RECUERDA cuando venció a México en Guadalajara: La Tricolor se impuso con categoría

A 15 años de distancia, la Selección de Ecuador vuelve al Estadio Akron con la memoria intacta de una noche que marcó historia. La prensa ecuatoriana no ha dejado pasar la oportunidad de recordar aquel 4 de septiembre de 2010, cuando la Tricolor venció a México por 1-2 en un amistoso internacional que aún resuena en la memoria de los aficionados.

“La Tricolor se impuso con categoría”, titulan medios ecuatorianos al evocar ese encuentro, donde Christian “Chucho” Benítez abrió el marcador apenas a los 30 segundos de juego, sorprendiendo a propios y extraños con un gol que condicionó el resto del partido. Más tarde, al minuto 58, Jaime Ayoví amplió la ventaja con una definición precisa tras un contragolpe letal. El descuento mexicano llegó por un autogol de Luis Checa, pero no fue suficiente para revertir el dominio visitante.

Aquel duelo fue disputado en el entonces Estadio Omnilife, hoy Akron, y marcó el único antecedente entre ambas selecciones en este recinto. Ecuador mostró orden, velocidad y una lectura táctica impecable, aprovechando los espacios que dejó el equipo mexicano, que no logró reaccionar ante el golpe tempranero.

Ahora, en 2025, el equipo dirigido por Sebastián Beccacece regresa a Guadalajara con una misión doble: consolidar su idea de juego y sumar puntos que le permitan escalar en el Ranking FIFA. Ecuador llega con una racha invicta de 12 partidos y con una generación de futbolistas que mezcla juventud y experiencia, lista para enfrentar a la Selección Mexicana en un nuevo capítulo de esta rivalidad.

Ecuador espera una nueva victoria en el Akron

La prensa ecuatoriana ha destacado el simbolismo de volver al mismo estadio donde se logró una de las victorias más recordadas ante México. “Guadalajara nos trae buenos recuerdos”, señalan, mientras analizan las fortalezas del equipo actual, encabezado por Enner Valencia, Pervis Estupiñán y Pedro Vite.

Para México, el duelo representa una oportunidad de revancha histórica y deportiva, especialmente tras la reciente goleada sufrida ante Colombia. El conjunto Azteca buscará cortar la racha invicta de Ecuador y recuperar la confianza de su afición.

