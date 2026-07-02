¡Piel de gallina en el estadio! España entona su himno antes de enfrentar a Austria
¡La emoción del Mundial se siente desde antes del silbatazo inicial! 🇪🇸🎶🔥 La selección de España protagonizó un momento inolvidable al entonar su himno nacional en la previa del enfrentamiento ante Austria por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
¡La emoción del Mundial se siente desde antes del silbatazo inicial! 🇪🇸🎶🔥 La selección de España protagonizó un momento inolvidable al entonar su himno nacional en la previa del enfrentamiento ante Austria por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.