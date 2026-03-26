Yankees estallan en el segundo inning y blanquean a Giants en el Opening Day

La temporada 2026 de las Grandes Ligas de béisbol, arranca en Oracle Park donde los San Francisco Giants se medirán ante los New York Yankees cantándose el "Play Ball" a las 18:05 h (Centro de México), en un duelo que promete ser una batalla de estrategias con lanzadores de élite que buscarán darle la primer victoria a sus respectivos equipos en una campaña en la que cada novena juega 162 partidos.

Por los "Bombarderos del Bronx", el zurdo Max Fried hace su esperado debut tras una brillante campaña de 19 victorias en 2025. Fried no se presentó en el Clásico Mundial para enfocarse plenamente en este inicio de temporada de MLB. Enfrente, los locales confían en su lanzador estelar Logan Webb, quien firmará su quinta apertura consecutiva en un Día Inaugural (Opening Day), buscando redimirse de enfrentamientos previos contra la artillería neoyorquina.

Los Giants que se presentan en casa este 25 de marzo, estrenan al manager Tony Vitello, y cuentan con el debut de figuras como Rafael Devers y Luis Arráez. Yankees en tanto mantienen su núcleo de poder liderado por Aaron Judge.

Con el nuevo sistema de retos ABS (árbitro robot) debutando oficialmente, cada pitcheo en la esquina tendrá un peso dramático en esta nueva era del béisbol, y la afición como peloteros y medios de comunicación arrancan una nueva época.