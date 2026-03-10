Newcastle United vs Barcelona: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY martes 10 de marzo, partido de los octavos de final de ida de la UEFA Champions League 2025-26; marcador online, por internet y en línea

Saltan a escena el Newcastle United y el FC Barcelona para su duelo de ida de los octavos de final en la presente UEFA Champions League, el cuadro inglés viene de golear en la anterior ronda al Qarabag, mientras que, el equipo catalán 'descansó' tras su sobresaliente etapa de clasificación. A pesar de que los pupilos de Hansi Flick parten como favoritos para llevarse la llave, el conjunto de la Premier League no será un rival nada sencillo y menos en St James Park.

