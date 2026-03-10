¡ÚLTIMA HORA! David Medrano adelanta al portero para México vs Portugal rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

logo deportes horizontal
Escrito por: Fernando Campos

David Medrano, analista de Azteca Deportes, vuelve a encender las redes sociales al señalar que el guardameta Guillermo Ochoa estará en la convocatoria de la Selección Mexicana para la próxima Fecha FIFA de marzo. En su publicación, Medrano escribió: “CONTEMPLADO. Javier Aguirre contempla a Guillermo Ochoa para la Fecha FIFA, por ello ya se giró el apartado de convocatoria a Chipre”.

La noticia confirma que el experimentado guardameta, actualmente en el AEL Limassol de Chipre, sigue siendo considerado dentro de los planes del Vasco Aguirre. Memo, de 40 años, mantiene su vigencia en el futbol europeo y su liderazgo es un factor que el seleccionador mexicano busca aprovechar en esta etapa final rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Cuándo juega México ante Portugal y Bélgica?

México enfrentará dos compromisos de alto calibre en esta ventana internacional: Ante Portugal el próximo sábado 28 de marzo en la reinauguración del estadio de la Ciudad de México, y ante Bélgica el martes 31 del mismo mes en la cancha del Soldier Field, Chicago. Rivales europeos que pondrán a prueba la solidez del equipo y servirán como termómetro rumbo al proceso mundialista. La inclusión de Guillermo Ochoa en la lista refuerza la idea de contar con experiencia bajo los tres palos, en un momento donde la competencia por la portería mexicana se mantiene abierta con nombres como Luis Malagón y Tala Rangel.

La convocatoria oficial aún no se ha dado a conocer, pero el adelanto de David Medrano genera expectativa y abre el debate sobre la continuidad de Ochoa en el arco nacional. Su presencia en partidos de alta exigencia será clave para evaluar el rumbo de Memo bajo la dirección de Javier Aguirre.

