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¡Queda FUERA! Carlo Ancelotti no convoca a Neymar previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Carlo Ancelotti dio a conocer la convocatoria de 26 jugadores para enfrentar a Francia y Croacia en los últimos amistosos previo a la Copa Mundial de la FIFA

Neymar, jugador de Santos FC

Escrito por: Oscar Rodríguez

A menos de 90 días para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Neymar ha quedado fuera de la convocatoria de Brasil previo al certamen internacional. En una lista que contempla a 26 jugadores, Carlo Ancelotti no le dio llamado al futbolista que milita en Santos FC para los partidos amistosos ante Francia y Croacia, últimos encuentros de 'La Verdeamarela' previo al inicio del torneo que se va a disputar del 11 de junio al 19 de julio.

Con 34 años de edad, Neymar tiene registro de 32 partidos jugados con Santos FC desde su regreso en 2025, mismos en los que tiene marca de 13 goles con el conjunto dirigido por Juan Pablo Vojvoda. Sin embargo, las lesiones han sido una constante en el exjugador del Al-Hilal, PSG y FC Barcelona.

Jugando con la Selección de Brasil, Neymar tiene 128 paridos disputados en los que ha hecho 79 anotaciones. La última convocatoria del jugador de Santos FC al conjunto nacional fue en 2023.

Convocatoria de Brasil previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Porteros: Alisson (Liverpool), Bento (Al Nassr) y Ederson (Fenerbahçe),

Defensas: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibáñez (Al Ahli), Leo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG) y Wesley (Roma).

Centrocampistas: Casemiro (Manchester United), Andrey Santos (Chelsea), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al Ittihad) y Gabriel Sara (Galatasaray).

Delanteros: Endrick (Lyon), Martinelli (Arsenal) Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), João Pedro (Chelsea), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), y Vinicius Jr. (Real Madrid).

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