¡Alerta en Brasil! Crack de la Selección sale del quirófano a solo unos meses de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Este lunes 22 de diciembre del 2025, una estrella de la Selección de Brasil salió del quirófano tras ser operado a solo unos meses de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y busca ponerse a tono para poder ser convocado.

Se trata de Neymar Jr que luego de estar varias semanas jugando lesionado con Santos para evitar el descenso se operó con gran exito y empezará su recuperación. El atacante tenía una lesión en el menisco de su rodilla izquierda, se operó en el hospital privado Mater Dei Nova Lima, en la ciudad de Belo Horizonte, en un procedimiento realizado por el doctor Rodrigo Lasmar, médico de la selección de Brasil.

El club Santos, infirmó que al jugador se le realizó una artroscopia para tratar un desgarro en el menisco media, se espera que pueda recuperar para febrero o marzo.

"El jugador Neymar da Silva Santos Junior fue sometido a una cirugía en la mañana de este lunes (22 de diciembre) en el Mater Dei Nova Lima por el Dr. Rodrigo Lasmar y su equipo. Se le realizó una artroscopia para tratar un desgarro en el menisco medial. La cirugía fue exitosa y el atleta se encuentra bien. Neymar Jr. recibirá el alta a primera hora de esta tarde y comenzará su proceso de rehabilitación, que será coordinado por su fisioterapeuta Rafael Martini. ¡Mejórate pronto, Príncipe del Pueblo!".

Neymar busca jugar el Mundial 2026

Neymar declaró que van hacer lo posible para ganar el Mundial para Brasil y prometió que si llega a la final marca un gol.

Neymar Jr: "Haremos todo lo posible, y también lo imposible, para traer el Mundial a Brasil. En julio podrás pedirme cuentas. ¡Oye, Ancelotti, ayúdanos!", dice Neymar. “Si llegamos a la final… yo prometo marcar un gol".

🚨💣 Neymar Jr reveals: “I was close to joining Fluminense for the FIFA Club World Cup, it was a serious chance”. “I decided not to proceed and stay at Santos to recover as I’m not 100% fit yet and I want to be in my best condition as soon as possible”. pic.twitter.com/D9ZmYN6nlh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 17, 2025

Con sus declaraciones deja claro que buscará disputar el Mundial de 2026, con la gran posibilidad que sea su última Copa del Mundo.

