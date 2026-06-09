Neymar en Duda para el Debut de Brasil | César Castro Sigue de Cerca a la Canarinha
🇧🇷⚽ La preocupación crece en Brasil. A pocos días de un partido clave, las dudas sobre el estado físico de Neymar mantienen en alerta a millones de aficionados. César Castro sigue de cerca la actualidad de la Canarinha para conocer si su máxima estrella estará lista para saltar a la cancha.
Neymar vuelve a ser el centro de atención en la concentración de Brasil.
En este reporte especial, César Castro sigue de cerca la actualidad de la Canarinha y analiza la incertidumbre que rodea la participación de Neymar en el próximo compromiso de la selección brasileña.