Neymar y sus ‘típicas’ lesiones en el mes de febrero

El pasado fin de semana, en el duelo entre el PSG y el Lille, el astro brasileño, Neymar, abandonó el terreno de juego por una lesión en el tobillo, luego de que se lo torciera el solo en una jugada, tras un choque contra un rival. En el duelo marcó el segundo tanto del partido, que terminó con victoria de los parisinos por pizarra de 4-3, gracias a un tanto de Messi en el último segundo del encuentro.

"Nuevos exámenes médicos realizados hoy, confirman un esguince de tobillo de Neymar Jr, con daño en los ligamentos. Se hará un nuevo punto a principios de la próxima semana" aclaró el equipo de la Ligue 1.

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Esta es la octava lesión de Neymar a principios de año

Esta no es la primera vez que el jugador carioca causa baja de su equipo en el segundo mes del año. En repetidas ocasiones el astro brasileño se ha lesionado durante finales del mes de febrero, justo cuando es el carnaval de su país natal, cerca del cumpleaños de su hermana, quien es del 11 de marzo o incluso el de él, el 5 de febrero.

Mucho se ha especulado sobre las molestias que ha presentado el futbolista en dichas fechas, justo por los dos acontecimientos ya mencionados. De hecho esta es la octava vez que presenta una molestia en esta época del año.

Lesión de tobillo (16 de enero a 17 de febrero de 2014)

Lesión muscular (21 de enero al 28 de enero de 2016)

Lesión muscular (19 de enero al 25 de enero de 2018)

Fractura de quinto metatarsiano (26 de febrero al 27 de mayo de 2018)

Fractua de quinto metatarsiano (24 de enero a 19 de abril de 2019)

Lesión de costillas (3 de febrero al 16 de febrero de 2020)

Lesión muscular (11 de febrero al 19 de marzo de 2021)

Lesion de tobillo (19 de febrero - sin fecha de regreso 2023)

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