Neymar regresa a la cancha e ilusiona al PSG

París, Francia. El astro brasileño Neymar, lesionado en el tobillo izquierdo desde hace dos meses, volvió a correr este día, anunció el equipo del Paris Saint-Germain (PSG).

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"Neymar Jr. ha vuelto a correr y ha comenzado la fase de reacondicionamiento sobre el terreno", señala el parte médico divulgado por el PSG.

El jugador sudamericano sufrió una lesión de ligamentos en un encuentro de la Ligue 1 contra el Saint-Etienne el 24 de noviembre y pocos días después los médicos del club señalaron que estaría de baja de mes y medio a dos meses.

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El Paris Saint-Germain recibirá al Real Madrid en partido de ida de octavos de final de la Champions League el próximo 15 de febrero y el objetivo de Neymar es estar a punto para esa cita.



Gran éxito el preestreno de la serie de Neymar

Unos 545.000 espectadores, el mayor público ya registrado en una transmisión en directo en Brasil, asistió en la noche del lunes al preestreno del primer capítulo de la serie que Netflix produjo sobre el futbolista Neymar.

La primera entrega sobre la vida del futbolista del París Saint Germain (PSG) francés y de la selección brasileña fue exhibida por el canal que el popular realizador brasileño de transmisiones en directo Casimiro Miguel tiene en la plataforma Twitch.

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El propio futbolista conversó en la transmisión con el streamer, que recibió autorización de Netflix para exhibir el primer capítulo.



Neymar afirmó estar emocionado por contar con una serie documental sobre su vida.

La estrategia no sólo se mostró exitosa sino que la gran audiencia obtenida en una transmisión al vivo en internet, 545.000 internautas de forma simultánea, mostró la gran expectativa que genera la serie sobre el futbolista.

