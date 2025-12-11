NFL apuesta fuerte: inversión récord para nueva liga de flag football

El flag football acaba de recibir el espaldarazo más importante de su historia: la NFL aprobó una inversión de hasta 32 millones de dólares para lanzar una nueva liga profesional en Estados Unidos. La decisión, tomada por los 32 clubes durante la reunión virtual de diciembre, marca un punto de inflexión para un deporte que vive un crecimiento explosivo dentro y fuera del país.

La inversión será canalizada a través de 32 Equity, el vehículo financiero de la liga, y permitirá cerrar un acuerdo con un socio operador para montar una competencia formal que profesionalice el flag football. Para la comunidad latina en Estados Unidos, donde este formato ha ganado terreno en escuelas, parques y ligas recreativas, la noticia abre una puerta de oportunidades deportivas y económicas.

Troy Vincent Sr., vicepresidente ejecutivo de Operaciones de Fútbol Americano de la NFL, calificó la decisión como “un paso fundamental para consolidar el flag football como un deporte global de primer nivel”. La apuesta no es menor: la NFL pretende crear una estructura completa que acompañe al atleta desde el nivel juvenil hasta el profesional, con un sistema ordenado similar al que hoy impulsa el fútbol americano tradicional.

El flag football rumbo a Los Angeles 2028: impulso olímpico sin precedentes

El flag football llegará a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028, y la NFL quiere aprovechar esa visibilidad planetaria. Con más de 20 millones de jugadores en el mundo, el deporte vive su mejor momento histórico y se ha convertido en una puerta de entrada ideal para nuevas generaciones que buscan una alternativa al fútbol americano de contacto.

La nueva liga profesional será el complemento perfecto para el ciclo olímpico, creando un escenario donde los mejores atletas —hombres y mujeres— compitan al nivel más alto. La intención es clara: posicionar al flag football como un deporte global, accesible y espectacular, con fuerte respaldo desde Estados Unidos.

Crecimiento explosivo en escuelas y universidades de Estados Unidos

Hoy, el flag football ya es una realidad en las escuelas del país. Se practica a nivel de secundaria en 38 estados, y cada año se integran más programas. A nivel universitario, cientos de instituciones han abierto sus puertas al deporte, lo que demuestra la magnitud de su crecimiento.

Para la población latina, la expansión del flag football significa una vía más para becas, oportunidades deportivas y participación en una disciplina segura, rápida y emocionante. La nueva liga profesional se convierte así en el último eslabón de una pirámide que no deja de crecer.