NFL vuelve a Múnich en 2026: expansión global imparable

La NFL jugará partidos de temporada regular en Múnich en 2026, un anuncio que confirma que la expansión internacional del fútbol americano va mucho más allá de una moda pasajera. Con este movimiento, la liga reafirma su estrategia global y la importancia de Alemania como uno de los mercados más fuertes fuera de Estados Unidos.

El anuncio forma parte de una colaboración plurianual entre la NFL, la ciudad de Múnich y el FC Bayern Múnich, que volverá a abrir las puertas del imponente Allianz Arena para recibir juegos oficiales en 2026 y 2028. La alcaldesa Verena Dietl celebró la noticia destacando la fuerza de la ciudad como capital deportiva y el entusiasmo que el fútbol americano ha despertado entre los alemanes.

NFL jugará en Múnich en 2026 y refuerza su impacto en Alemania

Los encuentros previos han sido un éxito rotundo. En 2022, los Tampa Bay Buccaneers vencieron a los Seattle Seahawks ante un estadio repleto. Dos años después, en 2024, los Carolina Panthers superaron a los New York Giants, confirmando que el público alemán no solo llena los estadios, sino que vive el deporte con intensidad.

Además de Múnich, Alemania se ha convertido en sede recurrente de la NFL. Este año, Berlín recibió el duelo entre los Indianapolis Colts y los Atlanta Falcons, donde Jonathan Taylor brilló con una actuación memorable para darle la victoria a los Colts.

Para 2026, la NFL no ha revelado qué equipos jugarán en el Allianz Arena, pero la expectativa crece, especialmente entre la comunidad latina que sigue de cerca la liga desde Estados Unidos y Europa.

La NFL acelera su expansión global con más juegos internacionales

La NFL anunció que el partido de Múnich es solo uno de los seis juegos internacionales programados para 2026, en lo que será uno de los calendarios más ambiciosos de su historia. Ese año habrá partidos en Australia, Brasil, México y Reino Unido, además de los dos compromisos que se realizarán en Alemania.

Los Angeles Rams ya fueron confirmados para el juego en Australia, mientras que los Jacksonville Jaguars, equipo con fuerte presencia internacional, volverán a Reino Unido. Sin embargo, los duelos restantes, incluyendo el de Múnich, aún no tienen participantes anunciados.

Con este movimiento, queda claro que la NFL sigue apostando por una estrategia a largo plazo: conquistar nuevos mercados, fortalecer a los fans internacionales y llevar el deporte a rincones donde el entusiasmo sigue creciendo año con año.

La NFL en Múnich 2026 promete ser uno de los momentos más destacados de la temporada, en un año que también estará marcado por la euforia deportiva global que rodeará a la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.