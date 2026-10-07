Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
Internacional SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Ni Argentina ni Barcelona: el mejor regalo para Lionel Messi se lo dio Benín y de esto se trata

En el partido homenaje a Leo Messi, la selección de Benín le regaló una estatuilla sagrada al capitán argentino

Ni Argentina ni Barcelona: el mejor regalo para Lionel Messi se lo dio Benín y de esto se trata
|X @Argentina

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

Una noche para no olvidar jamás. Lionel Messi se retiró de la selección de Argentina y amplió su cantidad exacta de goles en la selección albiceleste. Además, recibió muchos homenajes y regalos, como el que le entregó Sessi D’Almeida, capitán de Benín, antes del inicio del partido en el Monumental.

Así como Leo Messi llegó a 18 récords con Argentina, también recibió un obsequio con un profundo significado histórico. Se trató de una estatuilla que representa a una de las guerreras Agojie, símbolo de fuerza, coraje y valentía en Benín, y que fue entregada como homenaje al capitán argentino.

Lionel Messi con el regalo que le hizo Benín en su despedida en Argentina
|Foto: Captura de pantalla

El profundo significado del regalo de Benín a Lionel Messi

La estatuilla es una réplica del Monumento a las Amazonas de Cotonú, una de las figuras más representativas de Benín. Representa a las Agojie, también conocidas como Mino, un antiguo cuerpo militar integrado exclusivamente por mujeres que defendió el Reino de Dahomey, territorio que actualmente pertenece a Benín.

TE PUEDE INTERESAR:

El monumento está asociado con la fuerza, el coraje y el patriotismo de las mujeres que forman parte de la historia del país. Por eso, el regalo fue elegido como un gesto de respeto hacia Messi durante su despedida de la Selección Argentina.

¿Por qué es tan importante la estatuilla que le regaló Benín a Messi?

La pieza tiene además un significado especial para la familia del futbolista. Según la información difundida sobre el obsequio, fue entregada para Antonela Roccuzzo con la idea de que la figura representara la protección del “rey” del futbol.

Junto con la estatuilla, D’Almeida le entregó a Messi una rosa y una carta escrita por integrantes del plantel de Benín. El argentino recibió los presentes durante el saludo previo al encuentro y respondió con una sonrisa y un abrazo.

Gol de Messi con gol Selección de Argentina

Un homenaje con gol y asistencias

Messi cerró su despedida con una actuación decisiva en el triunfo 3-0 ante Benín. El rosarino asistió a Nicolás Otamendi y Nico Paz antes de convertir de penal el tercer gol del partido.

De esta manera, Messi terminó su etapa con Argentina con 208 partidos y 126 goles, además de 6 títulos y al menos 18 récords. Después del encuentro, recibió una ovación del Monumental y se despidió entre lágrimas de la afición que lo acompañó durante más de dos décadas.

Tags relacionados
Futbol internacional Lionel Messi

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
8 OCT
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
8 OCT
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
8 OCT
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
9 OCT
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
9 OCT
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
9 OCT
BORREGOS CCM VS BURROS BLANCOS FECHA.jpg

ONEFA|Borregos CCM vs Burros Blancos

3:50 p. m.
10 OCT
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Kyonosuke Kameda vs Sebastián ‘Logan’ Hernández

11:55 p. m.
10 OCT
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
12 OCT
RITUAL EL RESUMEN IMAGEN

Ritual NFL| Ritual El Resumen

3:55 p. m.
12 OCT
HDP HIJOS DE LA PASIÓN.jpeg

HDP| Hijos de la Pasión

4:55 p. m.
12 OCT
LA MESA PROTA 9:00 PM 5 OCT.jpeg

La Mesa Protagonista

6:58 p. m.
12 OCT