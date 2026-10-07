Ni Argentina ni Barcelona: el mejor regalo para Lionel Messi se lo dio Benín y de esto se trata

Una noche para no olvidar jamás. Lionel Messi se retiró de la selección de Argentina y amplió su cantidad exacta de goles en la selección albiceleste. Además, recibió muchos homenajes y regalos, como el que le entregó Sessi D’Almeida, capitán de Benín, antes del inicio del partido en el Monumental.

Así como Leo Messi llegó a 18 récords con Argentina, también recibió un obsequio con un profundo significado histórico. Se trató de una estatuilla que representa a una de las guerreras Agojie, símbolo de fuerza, coraje y valentía en Benín, y que fue entregada como homenaje al capitán argentino.

|Foto: Captura de pantalla

El profundo significado del regalo de Benín a Lionel Messi

La estatuilla es una réplica del Monumento a las Amazonas de Cotonú, una de las figuras más representativas de Benín. Representa a las Agojie, también conocidas como Mino, un antiguo cuerpo militar integrado exclusivamente por mujeres que defendió el Reino de Dahomey, territorio que actualmente pertenece a Benín.

TE PUEDE INTERESAR:



El monumento está asociado con la fuerza, el coraje y el patriotismo de las mujeres que forman parte de la historia del país. Por eso, el regalo fue elegido como un gesto de respeto hacia Messi durante su despedida de la Selección Argentina.

Hice un pequeño vídeo explicando el regalo que le hicieron a Messi ayer los de Benín ¿Qué son las Amazonas? O mejor dicho, las Agojie… Que lindo ver a Benín en la boca de todo el mundo, se lo merecen 💚🇧🇯 https://t.co/IIGtVUtcIy — Franca Levin Olivera (@francalevin) October 7, 2026

¿Por qué es tan importante la estatuilla que le regaló Benín a Messi?

La pieza tiene además un significado especial para la familia del futbolista. Según la información difundida sobre el obsequio, fue entregada para Antonela Roccuzzo con la idea de que la figura representara la protección del “rey” del futbol.

Junto con la estatuilla, D’Almeida le entregó a Messi una rosa y una carta escrita por integrantes del plantel de Benín. El argentino recibió los presentes durante el saludo previo al encuentro y respondió con una sonrisa y un abrazo.

Un homenaje con gol y asistencias

Messi cerró su despedida con una actuación decisiva en el triunfo 3-0 ante Benín. El rosarino asistió a Nicolás Otamendi y Nico Paz antes de convertir de penal el tercer gol del partido.

De esta manera, Messi terminó su etapa con Argentina con 208 partidos y 126 goles, además de 6 títulos y al menos 18 récords. Después del encuentro, recibió una ovación del Monumental y se despidió entre lágrimas de la afición que lo acompañó durante más de dos décadas.

