Ex jugador del América fue presentado como refuerzo BOMBA en Europa

El pasado miércoles 17 de diciembre del 2025, el ex jugador del América y de Mazatlán, Nicolás Benedetti fue presentando como nuevo refuerzo por el conjunto de UD Las Palmas.

El colombiano deja al futbol mexicano luego de su paso con el Mazatlán y llega a España para pelear por el ascenso junto a Las Palmas. El club informó que el jugador llega por lo que resta de temporada con opción de ampliar su vinculo por cuatro años más.

"Nicolás Benedetti Roa (25/04/1997, Santiago de Cali) se convierte en nuevo jugador de la UD Las Palmas y defenderá el escudo amarillo durante lo que resta de temporada, con opción a cuatro más, tras el acuerdo alcanzado entre el club y el futbolista".

Nicolás tendrá una dura prueba en su carrera, un jugador con buena calidad a la ofensiva, gran técnica y con gol. Las Palmas le dieron a conocer a su afición que es un jugador que puede jugar en tres posiciones de ataque, con experiencia en la selección colombiana y que llega al equipo para aportarle gol al proyecto.

"Benedetti es un jugador ofensivo versátil, capaz de actuar en las tres posiciones de ataque, aunque su mejor rendimiento llega como segunda punta o mediapunta. Destaca por su calidad técnica, creatividad y capacidad para llegar al área, siendo un futbolista con talento y visión de juego que aporta claridad en el último tercio del campo.

Internacional absoluto con la selección colombiana, con la que ya ha disputado encuentros oficiales, Nicolás Benedetti cuenta con experiencia al máximo nivel y llega a la UD Las Palmas para reforzar el potencial ofensivo del equipo, aportando talento, imaginación y gol al proyecto deportivo amarillo".

Los números de Nicolás Benedetti en la Liga BBVA MX

Nicolás deja al futbol mexicano luego de disputar un total de 144 juegos en los que logró marcar 26 goles y dar 20 asistencias. Tuvo un paso por el conjunto del América y Mazatlán, dejando momentos destacados en ambos equipos.