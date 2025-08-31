El terrible problema que los jugadores de Chivas tienen y ya detectó Gabriel Milito; quiere quitarlo del plantel

Chivas va de mal en peor en el actual Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Gabriel Milito no encuentra el camino de la victoria para su conjuntos y el fin de semana volvieron a perder, pero ahora ante el Cruz Azul. Al parecer el timonel argentino ya identificó cuál es el principal obstáculo de sus futbolistas y es la confianza. Le pidió a la directiva que los jugadores puedan tener charlas con psicólogos especiales para ayudarlos.

Chivas ocupa el sitio 16 con un empate, un triunfo y cuatro derrotas y ya empieza a sonar el reemplazo de Gabriel Milito . El futuro no pinta muy alentador para el Rebaño, pues su próximo partido es contra el América, luego los Tigres y posteriormente el Toluca. Tres de los clubes más peligrosos en la actualidad y que podrían provocar una rápida eliminación de los rojiblancos en el certamen local. De no conseguir ninguna unidad ya luce muy complicado que se puede levantar.

TV Azteca Jugador de Chivas habló sobre el presente de Gabriel Milito como entrenador

“Aprendí de esos errores. No renuncio por nada del mundo. Voy a renunciar solamente el día que sienta que el equipo necesita escuchar otra canción. Van seis partidos donde tuvimos resultados inesperados, donde el equipo en casi todos los partidos fue dominante con muchas situaciones. Y en algunos casos hemos perdido con el rival haciendo mucho menos. El resultado es el que es”, señaló Milito al término del partido ante el Cruz Azul.

Chivas y Militos en problemas por su mal inicio en el AP25

Diversos reportes que cubren la fuente de Chivas, aseguran que Gabriel Milito está preocupado por el ánimo de sus jugadores. Reconoce que tienen mucha calidad, pero que los resultados en las recientes fechas no acompañan a tener seguridad y eso es lo principal que quiere resolver para que sus muchachos puedan salir del mal momento.

Desde su llegada al Rebaño, Milito demostró que está comprometido con el equipo. Le salieron muchas propuestas en Argentina y Brasil, pero el timonel decidió tomar el reto de dirigir al Guadalajara e intentar regresar a uno de los equipos más históricos del futbol mexicano a un lugar del que nunca deberíon de salir. Hasta el momento le está costando más trabajo de lo pensado y posiblemente para este Apertura 2025 no lo logre.