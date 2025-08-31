deportes
Llegó con muchas críticas y en 60 minutos lleva más goles que Chicharito y Alan Pulido de Chivas

Una gran parte de la afición criticó su llegada y aseguró que sólo venía de paseo, pero ahora es el futbolista más temido por sus rivales

Antonio Hernández
Liga MX
Allan Saint-Maximin llegó al América y ya tiene enamorado a todos. El francés no ha jugado ningún partido como titular, pero en 60 minutos ya se hizo presente con dos goles que le han ayudado a los de Coapa para llevarse el triunfo. El galo ya suma más dianas que Chichairto Hernández y Alan Pulido en las Chivas. Javier ni siquiera ha podido debutar y el tamaulipeco está lesionado, pero ya disputó 237 minutos en el torneo y aún así no hizo gol.

Durante el proceso de su llegada y mientras se adaptaba al futbol mexicano, Allan Saint-Maximin fue muy criticado por los antiamericanistas, tanto por aficionados como periodistas. Al final el jugador francés está demostrando que su contratación no fue mal pensada y los resultados están hablando por sí sólo. En la Jornada 7 le marcó un golazo al Pachuca para llevarse tres puntos más a la bolsa.

Allan Saint-Maximin, jugador del América

Vamos a ver, aún no tenemos claro todo el potencia de Maxi. Todo lo que va a poder hacer en la liga, lo imaginamos, pero aún está yendo de a poco, todo lo que puede aportar. Sin duda que va a aportar para marcar diferencia, de verdad, estamos convencido. Adaptándose a la altura, este inicio es muy bueno, mejor imposible, veremos mejor a un Max más tiempo”, dijo andré Jardine, entrenador del América al término del duelo ante el Pachuca.

Mientras América presume a Maxi, Chivas se hunde en su mal momento

El América puede presumir a su gran fichaje del verano. Allan Saint-Maximin está rompiendo la Liga BBVA MX y todos hablan de él y del buen momento que vive con las Águilas. Mientras que con las Chivas todo es obscuridad, pues siguen hundidas en los últimos lugares de la general y cada vez está más cerca el fracaso de Milito.

Las Águilas son segundos de la general con 17 triunfos, producto de cinco triunfos y dos empates, por lo que los coloca, a lado del Cruz Azul, como uno de los equipos invictos en el campeonato. Por su parte, el Rebaño está en el sitio 16 con una victoria, una igualada y cuatro descalabros. El próximo 13 de septiembre se verán las caras cuando se reanude la Liga BBVA MX, después del parón por la Fecha FIFA.

