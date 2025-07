¿Luka Jovic? Nicolás Larcamón se rinde en halagos hacía Ángel Sepúlveda

En Cruz Azul alguien que está en buen momento y lo demostró durante el partido frente a León en la Jornada 3 del Apertura 2025 fue Ángel Sepúlveda que volvió a anotar en su cuenta personal y su entrenador Nicolás Larcamón aprovechó para presumirlo.

“Fue un golazo, para sacarse el sombrero, de estirpe de crack, se encontró con el recurso de chilena, me deja muy contento con su versión. Felicitarlo por el gran partido que hizo. Me deja conforme porque Sepu viene teniendo un impacto muy bueno en números, con un nivel bárbaro, pero es reflejo de la producción ofensiva. La cantidad de situaciones que tuvo, está en un gran nivel, puede darnos un gran impacto”, mencionó Larcamón.

Nicolás y su andar por Cruz Azul

Además el estratega analizó lo que significó el primer triunfo de la campaña para su equipo desde que él llegó al banquillo celeste.

“En cuanto al análisis integral, me quedo con tres partidos en donde no solamente fuimos dominadores, sino que, en argumentos y en jugadas puntuales, creo que hicimos méritos para ganar los partidos. Hoy estuvimos un poco más certeros en las estructuras en transición defensiva para sufrir menos. Seguimos siendo un equipo en construcción. Son jugadores que, si bien hay puntos de contacto en cuanto a la propuesta nuestra y lo que venía intencionando Cruz Azul en los últimos dos procesos, al mismo tiempo no deja de haber matices diferentes que requieren tiempo de trabajo”, finalizó Larcamón.

