En Tigres no se bajan del mercado de pases ¿llegará un refuerzo más?

La directiva de los Tigres señaló que todavía podría llegar algún refuerzo para este Apertura 2025, siempre y cuando cumpla con los requerimientos para fortalecer el proyecto por varios años.

Este viernes se realizó la presentación oficial de los fichajes de Ángel Correa, Édgar Iván ‘Gacelo’ López y Juan Antonio Carrera, sin descartar que se pueda sumar algún nombre en los próximos días.

“El mercado no ha cerrado, el periodo de transferencias está abierto, pero tomamos las decisiones de manera planeada. Por supuesto que lo que venga a aportar y a que el equipo siga creciendo, viendo siempre hacia el largo plazo”, declaró Culebro.

En Tigres no quieren traer por traer

Aunque aclaró que para que se diera una nueva incorporación se tendrían que dar algunas condiciones y que se considere que será un futbolista que venga a aportar algo diferente a lo que ya se tiene en la plantilla.

Además explicó que no necesariamente tendría que ser un jugador consolidado, sino algún prospecto para el futuro.

“Tampoco estamos buscando que vengan a dar resultados inmediatos, entiendo que la presión es de todos los días, hay que dar resultados todos los días, pero siempre pensando en hacer un equipo muy bien formado, estable”, aclaró.

Buscan consolidar a joven portero

Los Tigres apostaron para este verano por la llegada del joven arquero mexicano ‘Toño’ Carrera, quien se espera pueda foguearse en la categoría Sub-21 del club.

Durante la presentación, el guardameta de 21 años de edad con pasado por el FC Dallas de los Estados Unidos, reveló cómo lo recibieron y lo que representa compartir vestidor con una leyenda como Nahuel Guzmán.

“Desde el primer día todo el grupo de arqueros, desde Dani hasta Aarón, me ha tomado como compañero, no como competencia. El ‘Patón’ ha sido como un hermano mayor, me ha enseñado lo que es este gran club y esta liga. Sé que tengo mucho que aprender de él. Vengo con hambre de competir y dejar una huella grande”, declaró.

