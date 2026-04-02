ÚLTIMA HORA: Nicolás Sánchez revela la situación con Anthony Martial

Luego de varios días en los que diferentes medios aseguraron que Anthony Martial había sido apartado del primer equipo de Rayados de Monterrey, este jueves 2 de abril del 2026, Nicolás Sánchez tocó el tema en conferencia de prensa y aclaró lo que pasa con el delantero.

Nicolás Sánchez reveló que no hay ningún jugador separado en el equipo pues todos los jugadores entrenan en el mismo horario pero hay algunos que pueden tener algunos ejercicios específicos.

Agregó que puede tomar decisiones de qué jugador tendrá minutos o si pone a un canterano en vez de un jugador con jerarquía pero es parte de la competición que busca tener en el equipo.

"Anthony como todos los jugadores profesionales del plantel entrenan, inician al mismo tiempo, tienen el mismo horario, están en el vestuario, están en el gimnasio. Puede llegar a tener algunos entrenamientos específicos pero no hay nadie apartado, no hay ningún jugador apartado.

Después, hay decisiones. Hoy me toca tomar decisiones en cuanto a lo que siento y puede jugar un jugador y otro que por ahí solemos ver no. O puedo tomar la decisión de poner a un chavo por delante de un jugador con jerarquía, eso me parece sano en la competición y sano en lo que busco para el equipo. Acá puede jugar cualquiera y para jugar hay que entrenar como se busca jugar.

Desde ahí están todos dentro de la misma línea".

Con esto, deja claro que Anthony se mantiene con el primer equipo y su falta de no ser convocado se podría tratar de otra situación.

Los números de Anthony Martial en Rayados de Monterrey

Anthony registra un total de 20 juegos con Rayados de Monterrey en los que acumula 801 minutos en el terreno de juego. Hasta el momento ha logrado marcar 1 gol y ha dado tres asistencias.