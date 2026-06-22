Jugó en México, fue capitán del Mazatlán y hoy reforzará a Cruz Azul

La preparación y desempeño de un equipo no depende exclusivamente de los futbolistas y quienes los ponen “a punto” en la cancha. Por eso el fichaje que acaba de hacer Cruz Azul interesa bastante en el entorno, sabiendo que este fue un arquero con buen paso por la Liga BBVA MX. Por eso, toca conocer el rol que ahora desempeñará Nicolás Vikonis… tras su retiro como futbolista profesional.

Las mamás futboleras saben más de lo que imaginas y Alexa lo comprueba en Los Protagonistas

¿Qué función desempeñará Nicolás Vikonis con Cruz Azul?

En parte del armado del grupo de trabajo de Joel Huiqui, se anunció hace unas horas que el uruguayo llega para reforzar el ámbito de la psicología deportiva. Para quienes no lo sabían, el nacido en Montevideo se preparó como psicólogo, enfocado en el desempeño deportivo de máxima exigencia. Incluso, parece que de cierta forma ya ejercía ese papel cuando estuvo en Mazatlán.

A principio de año en una entrevista para un diario de circulación nacional, compartió que su preparación se dio incluso todavía siendo futbolista. Esa faceta le costó un poco, pues todavía no había una modalidad u oportunidad clara para estudiar en línea. Pero logrando sortear esas situaciones, tiene una visión bien clara en su trabajo: “este deporte lo juegan personas”.

La presión a la que se someten los deportistas profesionales es algo elemental para pensar en la conformación de planteles preparados para pelear por lo más alto. Así lo expone el sudamericano: “Armamos un área de rendimiento mental, que involucra lo que es el bienestar psicológico, poniéndole el foco a que el rendimiento mental y la gestión de emociones que demanda el futbol a nivel profesional".

¿Cómo fue el cierre de carrera del nuevo integrante de Cruz Azul?

Nicolás Vikonis es recordado por sus pasos con Mazatlán y el Club Puebla, donde realmente fue querido por la afición por el nivel mantenido en su estadía en México durante 6 años (2018-2024), pues estuvo todavía un año más con Celaya. Después de eso, el uruguayo jugó del 2024 al 2025 con el Liverpool de su país... para retirarse definitivamente. Ahora, encontró una enorme oportunidad que se le ofrece con Cruz Azul, esperando reforzar desde el ámbito deportivo-mental a un plantel con una constante exigencia como parte de los clubes más importantes del país.